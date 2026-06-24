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全台最狂「水陸聯票」1折起 劍湖山世界迎接暑假超優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝

氣溫飆高！劍湖山世界迎接暑假到來，將提供一個完美的消暑去處，「小威の海盜村」水樂園，即日起至9月6日祭出超狂「水陸聯票」1折等優惠方案，想衝一趟劍湖山「FUN浪一夏」，請及早安排訂位。

「全台之最」頂級水設施全面解鎖，劍湖山世界總經理曾慶欑表示，今夏劍湖山開啟「水陸雙享」模式，集結多項心跳加速的水上設施，包括網友票選第一、全台唯一水上極速自由落體，挑戰垂直下墜極致快感。龍捲風與大碗公衝向巨大浪壁與亞洲最大碗公，感受強大離心力。達600秒的頂級維京巨浪，體驗10分鐘的瘋狂衝浪震撼。小威漂漂河300公尺湛藍河道享受浪漫渡假感，還有全台海拔最高的白沙灘打一場水戰狂歡。

除了戶外飆水，還有2千坪室內防曬玩樂新選擇，適合怕曬的家長與小朋友舒適暢玩。劍湖山世界迎戰暑假商機，即日起到9月6日推出超狂抗暑價，全日水陸聯票超值優惠價599元（原價1199元）、下午一時午後消暑票只要 499元，完美避開正午烈日。還有超夯壽星價，「當日壽星」憑證僅需100元；「當月壽星」 399元，水陸雙園一票玩到底。

住飯店更划算！雙日無限次瘋玩樂園，劍湖山渡假大飯店即日起至8月29日推出「FUN浪一夏暑假專案」。兩人成行「1泊2食雙日遊樂園」每房 6800元起，獨享兩天無限次進出水陸樂園，每房再加碼送室內模擬高爾夫與賽車模擬遊戲各15分鐘。續住每晚僅需 3600元起，再送莫凡比冰淇淋。活動與訂房請至官網查詢。

迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝

迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案，也有室內遊樂場，提供怕曬的民眾暢遊。記者蔡維斌／翻攝
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案，也有室內遊樂場，提供怕曬的民眾暢遊。記者蔡維斌／翻攝

迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案。記者蔡維斌／翻攝

迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案，渡假大飯店也推出續住優惠方案。記者蔡維斌／翻攝
迎接暑假，劍湖山世界即日起至9月6日祭出1折超狂「水陸聯票」多項優惠方案，渡假大飯店也推出續住優惠方案。記者蔡維斌／翻攝

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