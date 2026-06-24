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麥當勞「蕭貪餐」爆紅！100元爽吃8雞塊+4雞翅+2冰淇淋 內行點法曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
雞塊薯條示意圖。圖／Ingimage
雞塊薯條示意圖。圖／Ingimage

麥當勞App不定期推出優惠券，只要搭配得宜，也能組出超省「百元餐」。近日一名網友挑戰近期在社群平台流行的「麥當勞蕭貪餐」，利用多張優惠券購入8塊麥克雞塊、4塊勁辣香雞翅及2支蛋捲冰淇淋，結帳金額剛好100元，引發網友熱議。

該名網友在Threads發文分享，這次點餐共使用4張麥當勞App優惠券，包括勁辣香雞翅買一送一、蛋捲冰淇淋買一送一、消費滿百送4塊麥克雞塊，以及分眾發放的「寵粉限定4塊麥克雞塊33元」優惠券。

原PO透過巧妙運用優惠組合，僅花100元就買到8塊雞塊、4個雞翅及2支冰淇淋。他也提醒，「滿百送4塊雞塊」優惠券須在門市自助點餐機掃描QR Code使用，才不會因優惠券使用限制而無法加入。

此外，原PO指出，若手邊剛好留有麥當勞消費發票，也可依照發票上的資訊填寫餐廳滿意度問卷調查，完成後可取得兌換券，免費兌換小薯、雞塊或冰淇淋其中一項，讓整套餐點更加划算。

貼文曝光後，不少網友驚呼，「根本就是月底套餐來著」、「好便宜喔」、「看來明天得照這個菜單去買一波了」，也有人笑稱這根本是「另類的麥當勞行銷」、「突然覺得動腦點餐的人真的太厲害了，我屬亂點型的那種」。

不過，有網友表示部分優惠券屬於分眾發放，並非所有會員帳號都能領取，使用期限、適用餐廳及併用規則也可能不同，消費者點餐前仍須以麥當勞App及門市實際顯示內容為準。

事實上，先前也有網友分享另一套「百元吃法」，到麥當勞分別單點麥香雞和麥香魚漢堡，再透過App優惠券「指定主餐送4塊雞塊」和「消費滿百元送4塊雞塊」的活動，即可額外獲得8塊雞塊。同時，他也完成顧客滿意度調查並獲得兌換券，贈品選擇小薯，經過一連串優惠疊加後，最終只花100元，就買到2個漢堡、8塊雞塊以及1份小薯。

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