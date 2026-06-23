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肉次方「爽吃3小時」還享用餐85折！MO-MO-PARADISE「免費送和牛」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肉次方 燒肉放題」新開設「桃園中正店」。圖／王品提供
「肉次方 燒肉放題」新開設「桃園中正店」。圖／王品提供

王品旗下燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」將於7月1日於桃園中正路開設「桃園中正店」，即日起開放預約。為慶祝新店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，憑券兩人同行內用消費858元以上套餐，即可享85折優惠。7月15日前，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園中正或中壢元化店消費任1客套餐，就能免費兌換「黑虎蝦」1尾。

除了桃園限店活動，「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」方案，也將在全台指定門市延長活動時間。8月31日前，周一到周五14:00，兩人以上同行，可以享用17:00。7月30日前，周一到周四晚上20:30，攜伴內用，能用餐至23:30。（台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場。高雄夢時代店不適用於宵夜場）

日式連鎖鍋物「MO-MO-PARADISE」中壢大江牧場自6月22日正式改裝開幕。此次以現代日式空間風格回歸，透過暖色木質調設計與開放式用餐氛圍，打造更舒適明亮的聚餐環境。同時打造全新自助吧體驗，提供多款特製醬料與超過 25種新鮮食材，讓消費者依照個人喜好自由搭配。

歡慶回歸，針對「和牛饗宴」套餐推出全新一品料理「星鰻一本揚」、「蟹肉奶油春卷」。6月25日前，每日前50名現場排隊領取號碼牌並入場用餐之顧客，可免費獲得「澳洲和牛肉盤」一份。

「MO-MO-PARADISE」中壢大江牧場重新改裝開幕。圖／三澧企業提供
「MO-MO-PARADISE」中壢大江牧場重新改裝開幕。圖／三澧企業提供

王品 燒肉 中壢

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