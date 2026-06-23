麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

物價持續上漲，不少外食族越來越重視餐費支出。一名網友分享，近期發現麥當勞的隱藏點法，只要花100元，就能吃到兩個漢堡、8塊雞塊和1份薯條。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到麥當勞用餐時，分別單點了麥香雞和麥香魚漢堡，再透過APP優惠券「指定主餐送4塊雞塊」和「消費滿百元送4塊雞塊」的活動，額外獲得8塊雞塊。

這名網友進一步說明，最後完成顧客滿意度調查後獲得的兌換券，贈品選擇小薯，經過一連串優惠疊加後，最終只花100元，買到2個漢堡、8塊雞塊以及1份小薯。

貼文一出後，多數網友都驚呼「有夠便宜的」、「好豐盛，這樣吃一吃也是挺飽的」、「這樣完全可以吃超飽」、「謝謝分享！已吃」、「厲害的手法，佩服！」、「好划算」、「嚴肅學習」。也有網友提醒，這種優惠疊加的方式，必須要用店內的自助點餐機，無法使用APP訂餐。

麥當勞除了各式漢堡，薯條、玉米濃湯也是人氣餐點。本站曾報導，一名網友分享混搭吃法，把薯條倒進玉米濃湯裡，然後用湯匙將兩者攪在一起，讓薯條吸滿濃湯的湯汁，大讚無敵好吃。

此吃法吸引一票同好分享心得，「薯條+玉米濃湯，超讚的啊」、「就想像成是濃湯裡加馬鈴薯，只能說絕配」、「玉米濃湯不就是要這樣吃？」、「以前超愛，但自從玉米濃湯越來越貴就放棄了」、「薯條的鹹味+泡軟的薯條，可以讓玉米濃湯增加風味與口感，懂吃」、「這才是真正的吃法」、「超推！當你感覺吃薯條太乾吃不下，就拿去泡玉米濃湯，只不過最後湯會很鹹」。

此外，還有老饕提供其他創意，「薯條加蛋捲冰淇淋才是正確答案」、「其實雞塊沾冰炫風也超好吃」、「試試看把沙拉和薯條加上番茄醬，丟到玉米濃湯湯裡面，我吃過蠻像蔬菜湯的」、「我喜歡番茄醬加糖配薯條，玉米濃湯加奶精球」。