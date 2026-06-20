只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

炎炎夏日最適合與親友共享小確幸，星巴克推出「盛夏歡聚派對」活動，將於6月26日限定一天登場，全台指定門市祭出全品項85折優惠，邀請消費者走進門市挑選喜愛的杯款、包袋與生活選品，把夏日美好氛圍帶回家，與身邊重要的人分享。

此次活動主打「一起分享夏日快樂」概念，除了全品項85折優惠外，消費者於活動當日單筆消費折扣後，還可享有滿額贈禮。單筆消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上好友分享優惠券一張；消費滿680元，則可獲得星巴克典藏大禮袋乙個，且大禮袋可累贈，數量有限，送完為止。

星巴克表示，活動希望透過生活選品與限定優惠，讓消費者不只是購買商品，更能將咖啡文化延伸至日常生活。無論是替自己挑選夏日杯款、入手實用生活小物，或準備一份與朋友共享的心意，都能在盛夏時節增添更多儀式感。

值得注意的是，好友分享優惠券將以小白單形式提供，兌換期間自6月27日至7月3日止，消費者可於指定期間使用，延續此次歡聚活動帶來的分享樂趣。

本次優惠不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值等品項，部分指定商品與特殊門市亦不適用活動。星巴克提醒，實際優惠品項依各門市現貨為準，相關活動規範仍以官方公告為依據。