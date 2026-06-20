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不搭高鐵了？他曝南北移動新選擇 內行加碼曝1隱藏服務
高鐵雖然快速便利，但票價也比較昂貴。一名網友分享，自己從高雄搭客運到台北，票價只要660元，不到高鐵的一半票價，不僅座椅舒適，還有充電孔和影音設備，讓他直呼CP值超高。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現和欣客運變得很豪華，不但座椅配有可調式腿靠，還設置Type-C充電孔，連座位前方的小螢幕也提供多部影片觀看，從高雄到台北的票價也只要660元，相比高鐵1490元的票價便宜不少，讓他直言「時間不趕的話我一定會放棄高鐵」。
貼文一出後，不少網友都表示「客運的CP值超高」、「去南部玩，想省錢又有時間的人超適合」、「非常舒服，只要時間不趕，我都會半夜坐和欣回台南，價格是高鐵的一半」、「台灣最舒適服務最好的長途客運就是和欣客運！」、「很讚！小電視有一堆超好玩小遊戲可以玩，司機大哥還會幫忙搬行李」、「搭和欣客運回南部快10年了，從大學搭到現在，舒服又便宜，而且現在還有小桌子可以辦公」。
此外，也有內行網友分享和欣客運提供的「隱藏服務」，回應「如果有急件的小包裹要送到北部，可以在和欣客運站內寄件，然後跟收件人說大概幾點到達，可直接去車站取件！」。也有網友回應「這項服務叫『急急送』」、「我們有很緊急的公務包裹都用客運」、「急急送費用不算低，但真的有緊急需要什麼東西的時候很方便」、「費用北高550」。
端午連假期間，交通部公路局也祭出超殺優惠，6月18日至21日，全台85條熱門中長途國道客運路線，直接享有原票價6折超值優惠，若加入「TPASS 2.0」會員，並當月搭乘4次以上可獲額外30%回饋，在連假期間與6折票價雙重疊加，最高可享受原價42折。
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