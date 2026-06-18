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618最殺飯店餐券來了！晶華自助餐券下殺68折 下午茶每張880元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北晶華酒店首度推出栢麗廳平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元、享68折優惠，成為本次618檔期折扣最高商品。圖／台北晶華提供
台北晶華酒店首度推出栢麗廳平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元、享68折優惠，成為本次618檔期折扣最高商品。圖／台北晶華提供

搶攻618購物節與暑假聚餐商機，台北晶華酒店即日起於官網限時推出「618電商節」年度餐券優惠，不僅祭出栢麗廳與泰市場多款人氣餐券，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，主打彈性用餐與個人化消費需求。其中，最受矚目的栢麗廳平日下午茶單人套票，10張一組特價8,800元，換算下來約68折，成為本次檔期折扣力道最強的明星商品。

向來是旅展餐券熱銷王的栢麗廳，此次推出兩款單人套票方案，包括平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元、約68折；平日午餐單人套票10張組，特價12,800元、約69折。除了單人套票外，也同步推出平日早餐雙人優惠券、平日午餐雙人及四人優惠券，以及平日下午茶雙人與四人優惠券等多項商品。

以豐富的泰式海鮮自助餐聞名、人氣餐廳泰市場也加入618優惠行列，推出平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等方案。其中，平日晚餐單人套票10張組特價12,800元，相當於74折優惠。

即日起至活動期間，消費者可透過台北晶華酒店官網線上旅展專區選購各式優惠餐券，提前規劃暑期聚餐行程。

泰市場推出平日晚餐單人套票10張組，特價12,800元、享74折優惠。圖／台北晶華提供
泰市場推出平日晚餐單人套票10張組，特價12,800元、享74折優惠。圖／台北晶華提供

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