奧萬大連5天門票只收10元 邀全民走進森林過暑假

奧萬大國家森林遊樂區迎來開園32周年，林業及自然保育署南投分署推出生日慶優惠，7月1日至7月5日連續5天全民入園門票只要10元，邀請民眾暑假走進森林避暑，感受溪谷景觀、豐富生態與芬多精魅力，也見證歷經風災重建後重新綻放的新風貌。

南投分署表示，奧萬大自民國83年7月1日開園以來，陪伴許多遊客走過四季，不僅是知名賞楓景點，也是夏季避暑、觀察森林生態的熱門去處。為慶祝開園32周年，特別推出限時優惠，115年7月1日至7月5日，全民都可享10元入園，希望吸引更多民眾親近山林。

不過，奧萬大近年也曾面臨嚴峻考驗，受到颱風及豪雨侵襲，聯外道路、邊坡及部分園區設施受損，遊憩功能一度受到衝擊。南投分署投入復建工作，陸續完成道路修復、邊坡穩定、步道整建及設施改善等工程，讓園區逐步恢復昔日風貌。

歷經重建後，奧萬大如今再現迷人景致，漫步森林步道可欣賞蓊鬱林木與多樣生態，站上吊橋還能遠眺溪谷及群山美景。南投分署指出，除恢復原有自然景觀外，也同步提升遊憩安全及服務品質，展現森林在天然災害後的韌性與生命力。

南投分署表示，今年夏天不妨安排一趟森林小旅行，把握7月1日至5日的優惠期間，帶著家人朋友以10元門票走進奧萬大，在綠意環抱中享受沁涼夏日，也一同為32歲生日的奧萬大送上祝福。

南投分署完成道路、步道及設施修復工程，奧萬大以嶄新風貌迎接暑假旅遊人潮。圖／南投分署提供