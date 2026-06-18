高雄敬老卡改為每月600點「增加健保掛號費扣抵」 46萬位長者受益

高雄市敬老卡自今年7月起，社福點數由每年1200點調整為每月600點（1點1元），一年可使用點數從最高1200點增加到7200點，額度增加6倍，並新增市立醫院、衛生福利部旗山醫院及38區衛生所門診掛號費扣抵項目，同時調增計程車扣抵點數，減輕長者交通與就醫負擔，預計46萬位長輩受益。

高雄敬老卡社福點數原先每年1200點，使用範圍涵蓋高雄捷運、特約計程車、臺鐵、全市運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館，帶動敬老卡使用人次成長45倍；7月起調整為每月600點，除原有使用項目外，也新增市立醫院、衛生福利部旗山醫院及38區衛生所門診掛號費扣抵，計程車扣抵點數由50點增加至85點。

社會局表示，全市公車及渡輪調整為依實際搭乘半價扣點，並提供市區公車及公路客運起跳票價8點、單趟最高16點上限優惠，輕軌、公車式小黃及幸福巴士則維持免費搭乘、不扣點；長者也可持社福點數至各區公所或社會局老人福利科購買MeNGo月票，包含199高雄公車暢遊月票及399高雄市區通勤月票方案，博愛卡也同步升級前開各項優惠。

社會局提醒，自115年7月1日6點起開始轉換敬老卡每月600點，可透過搭乘本市公車（船）、輕軌、捷運，出站刷卡後即可取得社福點數；或至本市運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易；亦可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡。因臺鐵及特約計程車票機未設置社福點數過卡功能，請取得600點社福點數之後再搭乘。7月1日起新辦之敬老卡直接取得600點社福點數。

高雄市敬老卡自今年7月起，社福點數由每年1200點調整為每月600點（1點1元），一年可使用點數從最高1200點增加到7200點，額度增加6倍。圖／高雄市社會局提供

高雄市敬老卡自今年7月起，社福點數由每年1200點調整為每月600點（1點1元），一年可使用點數從最高1200點增加到7200點，額度增加6倍。圖／高雄市社會局提供