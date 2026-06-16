全家搶攻端午連假商機！國道、景點熱區備貨增1.5倍 逾10款商品買1送1

上半年最後一個連假即將到來，全家（5903）看準民眾端午連假出遊停留商機與龍舟賽事聚客效應，國道休息站商場、景點熱區店舖全面備戰，鮮食、飲品等相關備貨量最高達平日1.5倍，依過往銷售狀況推估，國道休息站商場、景點熱區的業績可望較平日成長2成。

此外，全家於6月19日起推出多重端午節優惠，將有超過10款商品買1送1超值好康，且單筆消費滿688元還有好禮三選一，可將衛生紙免費帶回家；另針對炎夏出遊消暑必備的咖啡、飲品，全家APP「隨買跨店取」也推出最低6折起的限定優惠。

迎接端午連假返鄉與出遊踏青人潮，全家便利商店經營之國道服務區與快速道路休息站全面備戰，將以「便利餐食」及「伴手禮品」為備貨重點，其中飲料、Let’s Café，無需微波的金飯糰、三明治與麵包等輕食，整體備貨量較平日增加2成以上，方便旅客帶著走、隨時吃。

同時，「全家」經營之國道休息站商場亦同步推出6月19日~6月21日連假限定優惠，如旅客於國道蘇澳、石碇及新營服務區累積消費滿388元，或於台61線新豐與口湖休息站單筆消費滿288元，即可至商場內「全家」兌換茶葉蛋，預估將帶動商場整體業績較平時成長2成。

端午連假全台各地熱鬧舉辦划龍舟賽事，全家看準賽事人潮湧現，位於活動周邊與交通幹道的店舖全力備援，其中高雄愛河與台南運河等皆為一級戰區，周邊店舖因應觀賽必備的飲用水、飲品、SO HOT炎選熟食、麵包等商品增加1.5倍備貨量，全力支援民眾消暑與體力補給；另外，全家自6月19日~6月23日連假期間也推出多重超值優惠，包含零食、飲品、泡麵與日用品等，瞄準開車出遊和宅家補貨需求。