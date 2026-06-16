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端午出遊省荷包！85條國道客運最低6折 轉乘在地客運再享免費優惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
端午返鄉出遊省荷包85條國道客運最低6折，轉乘在地客運再享免費優惠。圖／嘉義市監理站提供
端午返鄉出遊省荷包85條國道客運最低6折，轉乘在地客運再享免費優惠。圖／嘉義市監理站提供

端午連假將至，為疏運返鄉及旅遊人潮，交通部公路局已啟動連假疏運整備計畫，除要求客運業者提前完成車輛保養與檢修，也推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，減少私人運具上路，紓解交通壅塞。嘉義市監理站表示，此次優惠方案自18日至21日實施，共有85條國道客運路線提供平日優惠票價或最低6折優惠。配合PASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，民眾每月搭乘次數達標，最高還可享30%回饋。

嘉義市監理站說，旅客搭乘國道客運、高鐵或臺鐵後，只要在10小時內使用電子票證轉乘在地客運，即可享有基本里程或一段票免費優惠；部分指定幸福巴士路線也提供免費搭乘服務。多項公共運輸優惠兼具便利與經濟效益，鼓勵民眾善加利用，把長途駕駛交給專業司機，將更多時間留給家人與旅途風景。

嘉義市監理站站長陳昭玲提醒，民眾可透過iBus公路客運APP，即時查詢班次資訊及公車動態，掌握乘車時間，避免塞車困擾。若有開車需求，出發前應完成車輛檢查與保養，切勿疲勞駕駛，共同維護行車安全，平安歡度端午佳節。

端午返鄉出遊省荷包85條國道客運最低6折，轉乘在地客運再享免費優惠。圖／嘉義市監理站提供
端午返鄉出遊省荷包85條國道客運最低6折，轉乘在地客運再享免費優惠。圖／嘉義市監理站提供

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