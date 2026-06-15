達美樂「7款大披薩199」！ 拿坡里「披薩＋2塊炸雞」169、肯德基45折起

即日起至6月28日期間，「達美樂」推出「全國顧客感謝周」，活動期間外帶大披薩199元、小披薩119元，口味包括蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜。同時提供餅皮加價升級，包括有帕瑪滋心餅皮、火山餅皮等選擇。單筆消費滿399元，即可享「熔岩可可瑪芬」加購優惠，原價3個219元，加購優惠價99元。

「拿坡里披薩．炸雞」推出畢業季優惠，「6塊烤雞＋2支烤雞翅」原價520元，優惠價199元；「小披薩＋2塊炸雞」原價420元，平日下午3點前，優惠價169元。另外即日起至7月20日期間，至三商i美食卡APP「好康優惠」專區即可免費領取2026 CPBL明星賽聯名優惠券，包括三商巧福、拿坡里披薩．炸雞、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭及三商炸雞同步推出明星賽限定套餐，原價最高459元，特惠價199元起。活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，即可獲得「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」1個，送完為止。

6月16日至6月22日期間，「肯德基」推出一系列優惠券方案。「端午經典澎派桶」包含6塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價720元，優惠價333元。「甜辣無骨澎派桶」內含6塊甜辣爆脆無骨雞腿霸與6顆原味蛋撻，原價720元，優惠價333元。另外還有「端午無骨澎派桶」可以選擇，原價736元，優惠價333元。

「肯德基」6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻，原價720元，優惠價333元。圖／肯德基提供