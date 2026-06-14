iFG遠雄廣場新竹店迎夏 雜技秀熱鬧開演、滿額抽 Dyson

炎炎夏日來臨，iFG遠雄廣場新竹店以「夏日降溫×戶外體驗」為主軸，推出一系列消暑集客活動，結合涼感好禮抽獎、會員回饋及戶外演出，打造適合全家大小共享的夏日休閒空間，邀請民眾走出戶外，感受沁涼又充滿活力的夏日時光。

6月主打活動「沁夏涼感好禮抽」即日起至6月26日止，會員於全館單筆消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會將Dyson二合一涼風智能空氣清淨機帶回家，為居家生活增添舒適涼感，也為夏季消費注入動能。

會員專屬回饋同步登場，6月19日至20日推出會員日來店禮活動，會員當日累計消費滿1,000元，即可兌換限量「沁夏涼感雙杯組」乙份。配合夏日主題，特別推出兼具實用與質感的玻璃雙杯組，無論是享用冰飲、果汁或午後茶點，都能為生活增添一抹沁涼氛圍。

此外，戶外廣場將於6月20日周六規劃「驚奇雜技秀」，透過高難度特技與互動表演，帶來驚喜連連的視覺饗宴；6月14日及6月21日的周日則安排「街頭好聲音」，邀請街頭藝人接力演出，以悠揚樂聲陪伴民眾度過愜意假日時光。

iFG遠雄廣場新竹店透過涼感家電抽獎與會員回饋活動，串聯購物與休閒體驗，打造今夏最具話題的消暑提案，邀請民眾攜家帶眷一起走進廣場，享受沁涼歡樂的夏日時光。