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參戰618購物節！台中大廠內衣祭激省廠拍 女神短今寵粉「炸裂」福利

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
啦啦隊女神短今（左）攜手Gary（右）大跳開場熱舞，為EASY SHOP「內衣祭」揭開序幕。記者趙容萱／攝影
啦啦隊女神短今（左）攜手Gary（右）大跳開場熱舞，為EASY SHOP「內衣祭」揭開序幕。記者趙容萱／攝影

迎戰618購物節消費熱潮，知名內衣大廠EASY SHOP攜手年度品牌好友、中職啦啦隊女神「短今」昨起一連3天在台中總部舉辦內衣祭，結合短今專屬寵粉會、娛樂體驗、激省廠拍嘉年華、限定市集及618年中慶優惠等，吸引大批粉絲到場同樂。

現場規畫5大主題區，包括活動主舞台「今日舞台區」、短今零距離寵粉活動的「寵粉派對區」、限時3天激省銅板價的「廠拍嘉年華」、吃喝玩樂一次滿足的「抓樂市集」以及拍照打卡即可免費玩夾娃娃機的「沁涼補水站」；「內衣祭」活動期間更有來自台南的「堯平布朗尼」挑戰活動，解鎖「單手解內衣釦」任務即可獲得布朗尼免費吃。

內衣祭昨天下午2時登場，由短今與球場人氣主持GARY帶來開場應援舞，隨後短今與GARY上陣挑戰夾娃娃機，趣味解鎖線上年中慶「炸裂618」的眾多優惠，並展現神默契挑戰「愛心5連拍」，笑果十足。

短今寵粉會上，Gary化身遊戲關主同樂，現場遊戲設計4道趣味競賽，讓短今「今日綜藝王」人格正式上線；參與活動的粉絲不僅能與零距離與短今互動、簽名、合照，還能獲得豐富的短今周邊禮包，互動獲勝者有機會獲得限量應援透卡、親簽棒球及拍立得，並抽出最大獎，洲際棒球賽門票2張，福利全面拉滿。

「廠拍嘉年華」祭出驚喜價，內衣下殺一折最低1件159元起、小褲1件98起、眾多買一送一商品，當天消費滿3000現折300，滿3500再送防滑地墊等限時折扣。

啦啦隊女神短今（左）攜手Gary（右）大跳開場熱舞，為EASY SHOP「內衣祭」揭開序幕。記者趙容萱／攝影
啦啦隊女神短今（左）攜手Gary（右）大跳開場熱舞，為EASY SHOP「內衣祭」揭開序幕。記者趙容萱／攝影

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