全台樂園端午優惠懶人包！最低5元入園、水陸雙園免費升等

迎接端午節連續假期到來，交通部觀光署彙整全台觀光遊樂區業者推出端午主題活動與交通優惠方案，從身分證數字對對碰、姓名專屬優惠，到水陸雙園免費升等及大眾運輸專屬折扣，各家樂園紛紛祭出超值方案，邀請民眾趁著連假走出戶外，在遊樂園盡情放電、甩開粽子熱量。

北台灣主打親子同樂與數字優惠活動。小人國主題樂園即日起至6月30日推出「數字偵探就是你」活動，遊客可依身分證字號及出生年月日計算優惠票價，最低只要259元即可入園，未滿3歲幼童可免費入場。

烏來雲仙樂園於端午連假期間推出纜車票買5送1優惠，並加碼祭出大眾運輸優惠方案，即日起至6月底，憑交通票根入園可享平日250元、假日300元優惠票價。野柳海洋世界則於連假3天贈送購票遊客「阿滿姨油飯」85折優惠券，讓遊客同享在地美食。

中台灣樂園優惠更是火力全開。西湖渡假村推出399元全票加贈1名12歲以下兒童免費入園，搭乘大眾運輸前往還可獲得DIY字母鑰匙圈。麗寶樂園則祭出899元即可暢玩探索世界與馬拉灣的水陸雙園優惠，另外還有午後雙人票及夜間月光票等超值方案。

九九峰動物樂園則推出人氣「身分證對對碰」活動，即日起至6月30日，身分證字號含1個「5」可享460元優惠票價、含2個「5」只要280元，若有3個以上「5」更可直接免費入園。此外，姓名中含有「端」、「五」或同音字者，也能享有優惠票價。

喜歡親近自然的旅客，則可考慮前往東勢林場遊樂區或杉林溪森林生態渡假園區，端午連假期間持大眾運輸搭乘憑證即可享門票優惠，用低碳方式來場森林系小旅行。

南台灣的義大世界祭出全民同享550元優惠票價，最吸睛的是身分證字號加上出生年月日數字中若湊滿4個「5」，即可享有5元入園的超狂優惠。

東台灣則結合在地文化與手作體驗。宜蘭綠舞莊園日式主題園區即日起至6月21日推出社群打卡活動，遊客完成指定拍照上傳任務，即可獲得萌寵點心包；現場消費滿千元還可獲贈限量端午守護香包。

台東原生應用植物園則推出端午限定原民文化體驗，遊客可品嘗原住民傳統美食「阿粨」，並參加草本香包DIY活動，以天然植物香氣感受節慶氛圍。

義大世界祭出全民同享550元優惠票價。圖/摘自義大世界官網

端午假期，西湖渡假村推出399元全票加贈1名12歲以下兒童免費入園。圖/摘自西湖渡假村官網