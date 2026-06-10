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UBer會員方案價格大漲65% 7月13日起開始漲價

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
UBer會員方案價格大漲65%，7月13日起開始漲價。圖／本報資料照片
UBer會員方案價格大漲65%，7月13日起開始漲價。圖／本報資料照片

Uber今天寄出會員信，宣布Uber One會員方案調漲價格，月訂閱制價格由原本的120元調整為199 元，年訂閱制價格由原本的1200元調漲為1990元，漲價幅度高達65.8%，預計自7月13日開始調漲，令許多消費者大吃一驚。

Uber今天寄出會員信，表達除了新增豐富的會員福利外，也將同步調整方案價格。

首先，在會員福利方面，Uber表示，在「搭乘行程回饋升級」方面，符合資格的Uber搭乘行程最高可享15%點數回饋，較原本的最高5%，多增加10%回饋；「家庭共享」方面，會員可邀一位家庭成員共享Uber One會員福利，且不需額外付費；「Uber One優惠隨行」部分，會員旅遊到有提供Uber One的國家， 也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15%點數回饋，且符合資格的訂單，享$0外送費優惠。

然而，會員方案費用也將同步調整。

首先，月訂閱制會員價格，由原本的120元調整為199元，學生月訂閱制方案由原本的84元調整為139元；年訂閱制部分，則有原本的1200元調漲為1990元，學生月訂閱制方案由原本的840元調整為1393元。

Uber表示，Uber One福利將變得更靈活，用戶服務費折抵，將調整為更具彈性的額外折抵優惠；優惠內容會依訂單而有所不同，並可能根據您的使用情況提供個人化的優惠。所有適用的優惠及任何額外費用，都會在您結帳下單前清楚顯示。

Uber

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