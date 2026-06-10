台灣好行關子嶺、菱波官田線享好康 送灰熊熊磁鐵夾

西拉雅國家風景區管理處新推出超人氣限定活動「灰熊熊帶路．出發仙境趣！」，本月13日起逢周末，只要搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，就能獲得限量「灰熊熊磁鐵夾」1份，數量有限，送完為止。

西拉雅風管處說，本次活動特別邀請來自韓國台鋼雄鷹啦啦隊成員Mingo（朴旻曙）應援，親自搶先開箱「灰熊熊」主題專車，車內從地板到天花板，全被滿滿灰熊熊攻佔，可愛指數破表，一上車就少女心大爆發。

Mingo此次也將實際搭乘台灣好行關子嶺線，走訪沿線特色景點，並透過YouTube影片與粉絲分享旅程，帶大家一起解鎖關子嶺的隱藏魅力。影片上架後還將公開專屬折扣碼，邀請大家一起買套票、一起搭車。

除了限定主題專車，西拉雅風管處6月同步推出多款超值旅遊套票，從親子旅行、閨蜜出遊到一人輕旅行通通都有，其中「擁抱田園微光-溫馨焢窯雙日遊」原價9,180元，現在限時只要8,399元，現省781元。包含家庭房住宿、早餐4客、4人焢窯套組，適合親子家庭出遊同樂。

「恰恰好的午後－菱波一日小旅行」則主打一人輕旅，上午可到尖山埤渡假村放鬆散心，下午再到隆田品嚐美味可頌，只要369元就能享受一場愜意滿分的療癒旅行。

此外，還有結合後壁、關子嶺、烏山頭等人氣景點的主題套票，遊客可於KKDAY、QYOU趣優、旅遊達人網及捷利旅行社等各大通路購買。此外，出示套票至特約店家消，即可享有專屬優惠，吃喝玩樂一次滿足。

西拉雅風管處長許主龍表示，今年特別將「灰熊熊」打造為台灣好行關子嶺線及菱波官田線最萌代言人，希望旅客從上車開始，就感受到旅行的驚喜與樂趣。車內融合官田菱角、西拉雅森活節熱氣球及關子嶺溫泉、甕仔雞等在地元素，讓旅客彷彿把整個西拉雅風景區一起打包上車。

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本次活動邀請來自韓國台鋼雄鷹啦啦隊成員Mingo（朴旻曙）應援，少女心大噴發。記者謝進盛／翻攝

台灣好行關子嶺線或菱波官田線推出限量好康，本月13日起逢周末，只要搭乘就能獲得限量「灰熊熊磁鐵夾」1份。記者謝進盛／翻攝