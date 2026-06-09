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國泰航空推香港快閃特惠 會員獨享機票88折起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
限時四天！國泰航空推香港快閃特惠會員獨享機票 88 折起。國泰提供
限時四天！國泰航空推香港快閃特惠會員獨享機票 88 折起。國泰提供

想要來場說走就走的旅行？國泰航空推出限時四天的「香港機票快閃特惠」，國泰航空的國泰會員獨享香港來回機票 88 折起。

國泰航空邀請旅人拎起行李、即刻出發，輕鬆探索這座亞洲國際都會的多元魅力。

本次快閃特惠限時四天，即日起至2026年6月12日，凡國泰航空的國泰會員預訂由台北或高雄出發前往香港的經濟艙來回機票，於官網訂票時輸入專屬優惠編號「HKGFLASH」，即可享有 88 折起的會員專屬優惠。

成功訂票的會員還可同步獲得多項在地交通與玩樂專屬禮遇，包含香港機場快綫車票 8 折、山頂纜車套票 85 折，以及城巴旅遊日票最高 5 折等精選優惠，讓香港之行更加便利划算。

本次特惠適用出發日期為即日起至2026年10月31日，提供旅客彈性的夏秋旅遊規劃空間。

初夏的香港充滿活力，是展開美食與文化之旅的理想時機。每年6月適逢端午節期間，旅客可欣賞熱血沸騰的龍舟競賽，感受充滿節慶氣息的城市魅力；穿梭於街頭巷弄間的大排檔，則能品嚐道地港式美食，體驗濃厚的人情味與在地文化。

喜愛藝文探索的旅客，不妨前往西九文化區，欣賞當代藝術與設計作品，或漫步海濱長廊，享受悠閒愜意的城市景致。

若想暫別繁華鬧市，則可走訪充滿懷舊風情的大澳漁村，漫遊海鮮街市、搭乘舢舨穿梭棚屋水道，並沿著風景秀麗的步道緩步而行，感受香港另一面的慢活魅力。

國泰航空 國泰 機票 香港

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