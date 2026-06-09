拿坡里「買披薩送炸雞」現省251元！繼光香香雞「8種炸物」加購享半價

拿坡里披薩．炸雞推出創意點心「派對 Pizza 塔」，把經典披薩縮成一口大小、宛若蛋塔般的規格，每盒共有海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥等6款人氣披薩口味，並以相同的外觀呈現，讓民眾享受開盲盒般的品嚐樂趣。每盒原價330元，優惠價249元。

即日起並推出「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」方案，原價520元，優惠價199元；平日15:00前再加碼推出午餐限定優惠，買小披薩送2塊炸雞，原價420元，特價169元。

繼光香香雞自6月11日至6月28日，將推出年中慶限定優惠，活動期間周四至周日，凡購買「香香炸雞XL」，即可享8款人氣炸物「半價加購」，包括「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」、「樂薯（原味）」、「墨魚甜不辣（海苔）」；還有「雞皮」、「魚板串」、「十三香三角骨」與「迷你吉拿棒」，原價39～185元，優惠價20～93元。

即日起至6月30日，漢堡王推出年中慶優惠券，其中4款「點心雙入組」，包括有薯條（大）、雞薯條（8入）、辣薯球（大）、雞塊15塊等4種組合，原價138～174元，現享優惠價89元起。另外還有4組「雙堡加倍爽」，提供4種雙堡組合，每組原價208～248元，優惠價129元起。

繼光香香雞推出8款人氣炸物「半價加購」方案。圖／繼光香香雞提供