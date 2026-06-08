Coupang酷澎618火力全開！ 「WOW會員」指定日用品類天天現折200元

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●抗夏限時優惠 美妝、居家、寵物用品都入列

面對炎炎夏日，涼感商品買氣升溫，Coupang酷澎推薦NIVEA妮維雅MEN瞬間酷涼系列男士止汗爽身噴霧，以及刷樂涼感濕巾等降溫好物。針對冷氣房室內晾衣需求，Persil寶瀅深層酵解洗衣凝露—室內晾衣款採用獨特酵素配方能深入纖維洗淨污漬，去除潮濕異味。

迪士尼年度動畫新作《玩具總動員5》話題正夯，INNISFREE推出多款聯名限定商品，其中綠茶籽玻尿酸保濕精華組玩具總動員限定版包含胡迪圖樣80ml限定容量精華、50ml標準版精華及三眼怪造型手拿鏡；無油無慮礦物控油蜜粉則推出彈簧狗、牧羊女寶貝及三眼怪等限定包裝。可透過Coupang酷澎「火箭速配」搶先入手，6月14日前購買INNISFREE全系列商品滿499元，還可獲贈限量紅茶極效修護霜7ml，送完為止。

家中毛孩日常補給也能享受618優惠，包括咪咪貓砂純木薯貓砂、DORO CAT豆乳貓雙重除臭極細豆腐貓砂等大型商品都可透過手機下單，交由「火箭速配」最快隔日到貨。觀賞魚飼料ISTA伊士達熱帶魚飼料中粒、ISTA伊士達烏龜飼料等商品同樣適用現折優惠。

●「火箭速配」最快隔日送達 搶快體驗新品

Coupang酷澎積極投資台灣、不斷提升消費體驗，透過建置自有車隊完善「最後一哩路」配送服務，結合可彈性預約7天內到貨、指定配送地點等貼心功能，「火箭速配」從周一到周日天天出貨。無論是Apple系列MacBook Neo、iPhone 17e或是OPPO Find X9 Ultra，火箭速配最快隔日到貨。

Coupang酷澎WOW會員每月只需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運服務。WOW會員6月18日前購買指定類別商品（部分商品除外）單筆滿888元即可現折200元，每位會員帳號每日限使用1次，需完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，發完為止。

憑藉全球供應鏈優勢，Coupang酷澎透過「火箭跨境」服務，結合EZWay易利委線上報關機制，將美、日、韓、港等話題商品以實惠價格直送台灣，快把握上半年小額跨境購物免稅額度。

即日起至6月18日包括NOW Foods鈣鎂膠囊、Doctor's Best葡萄糖胺軟骨素MSM＋UC-II素食膠囊，以及SPORTS RESEARCH阿拉斯加Omega-3魚油軟膠囊等數十款人氣營養補充品同步推出優惠。

Coupang酷澎也觀察到火箭跨境消費者對日本機能型食品與飲品需求持續成長，包括UHA味覺糖綜合維他命補給軟糖、House好侍C1000維他命檸檬碳酸飲料等人氣商品皆深受歡迎。

隨著人氣韓團BTS防彈少年團完整回歸，成員Jin聯名Light Standard鮪魚罐頭成為粉絲關注焦點，外包裝採用Jin隨機造型，並加贈裝飾貼紙組。韓國泡麵品牌農心最新推出的辛拉麵Rosé風味，融合奶油番茄與辣椒醬香氣，並降低辛辣度，也可透過火箭跨境購入，最快3天即可品嘗話題美味。

INNISFREE綠茶籽玻尿酸保濕精華組玩具總動員限定版，為最新續集萌趣預熱。圖／Coupang酷澎提供