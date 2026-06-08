高雄熱門地標「新濱町海洋廚房」有新品牌進駐，百年汕頭泉成老字號泉成餐飲旗下品牌「小洞天經典石頭火鍋」開幕，以爆炒洋蔥、蒜頭，辛香料及肉品加速梅納反應所產出香氣，廣受老饕喜愛。

泉成餐飲表示，「小洞天海洋廚房店」特色是現場進行石頭火鍋爆炒Cooking Show，熱麻油下鍋爆炒，再加入蔬菜及肉品快炒，在梅鈉反應下，瞬間激發肉汁靈魂並鎖住肉汁產生香味，再注入招牌靈魂高湯，鮮甜不膩、層次分明，好滋味吸引排隊朝聖風潮。

尤其嚴選15種特色湯底任選，最低只要銅板價，百搭湯底搭配精選肉品或膨湃海鮮，海陸交織，是鮮味和甜味的完美結合！不僅在湯底與肉品上講究，「豐富自助吧吃到飽」，提供多款新鮮季節蔬菜、各式火鍋料、精選副食、飲品及冰品等無限量供應，讓消費者能以最親民的價格，享受到飽足感與精緻度兼具的饗宴。

即日起到6月14日優惠，享「內用消費買一送一」，內用消費一鍋就送一張鍋物免費兌換券，每日限量50份，共500份。

高雄熱門地標「新濱町海洋廚房」，「小洞天經典石頭火鍋」開幕。漢神／提供