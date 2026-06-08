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UNIQLO涼感衣免費送！品項、領取步驟曝 一族群中獎機率高

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO 發起「AIRism酷暑抗汗行動」，大手筆送出3,000件指定涼感商品。 路透
UNIQLO 發起「AIRism酷暑抗汗行動」，大手筆送出3,000件指定涼感商品。 路透

隨著台灣進入酷暑季節，高溫與高濕度的「雙重打擊」讓通勤族叫苦連天，流汗後的悶熱與異味更是社交大忌。為了讓消費者親身感受乾爽科技，UNIQLO特別發起「AIRism酷暑抗汗行動」，大手筆送出3,000件指定涼感商品！究竟這款被譽為「夏日救星」的材質有何厲害之處？又要如何才能抽中免費體驗？懶人包一次幫你整理好。

許多人認為夏天穿得越少越涼，但UNIQLO提出的「搭一件，告別不舒適」概念，則是透過科技纖維幫助身體排汗。AIRism系列由UNIQLO與日本纖維大廠「東麗（Toray）」合作研發，其核心優勢在於：

極速乾爽：採用極細纖維結構，擴散水分速度極快。根據官方數據，其乾燥速度約為一般100%棉質內衣的1.9倍，能有效減少衣服黏在皮膚上的負擔。

網眼結構與除臭：針對容易流汗的族群，網眼系列具備高透氣性，並結合抗菌防臭機能，從源頭抑制汗水產生的異味。

絲滑膚觸：極細纖維讓觸感如同第二層肌膚般平滑，穿在襯衫或外衣內也不會感到厚重。

3,000件AIRism免費領

UNIQLO官方表示，為了聽取更多消費者的真實回饋，特別舉辦「免費商品體驗」。只要你是APP會員，動動手指就有機會把價值390元的涼感衣帶回家。

•活動名稱：AIRism酷暑抗汗行動（千人免費抽）

•申請時間：2026年6月5日(五) 至6月14日(日)

•中獎秘訣：本次活動設有「新客加碼組」，只要過去沒有購買過AIRism系列紀錄的會員，中獎機會將會提升！

•領取步驟教學：

1. 下載APP並登入：打開UNIQLO APP並註冊會員。

2. 進入活動頁面：點選「我的帳戶」→「會員專區」→點擊「免費商品體驗」。

3. 提交申請：詳閱活動說明後，選擇想要體驗的商品規格並點擊「免費申請」。

4. 等待通知：中獎者將於活動結束後收到Email或APP推播通知，屆時憑優惠券至實體店舖兌換即可。

•本波免費體驗商品名單：

•女裝：AIRism 坦克背心、AIRism細肩帶背心。

•男裝：AIRism圓領T恤、AIRism棉質圓領T恤、抗異味網眼坦克背心、抗異味網眼V領T恤。

除了AIRism行動，UNIQLO在6月15日至6月30日還有「月月抽」活動，獎項擴大至可機洗針織開領POLO衫、嬰幼兒網眼包臀衣等多元商品。平時有在網路商店填寫真實商品評論的「評論家」，也會有加碼中獎機會！

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