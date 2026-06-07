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鳥貴族「吃到飽店」再多一間！串燒、炸物、飲品無限供應 每人899元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「忠青商行」林口三井店推出「主食套餐＋自助吧吃到飽」方案。圖／忠青商行提供
「忠青商行」林口三井店推出「主食套餐＋自助吧吃到飽」方案。圖／忠青商行提供

來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自今年3月起，陸續於高島屋店、慶城店推出「899吃到飽」方案，獲得消費者熱烈迴響。即日起鳥貴族再針對「新光三越南西店」推出「吃到飽方案」，讓民眾盡情享受各式餐點。緯豆集團旗下的「忠青商行」，針對林口三井店進行升級，推出「自助吧吃到飽」，同樣為消費者帶來更大的滿足。

創業近40年的連鎖居酒屋「鳥貴族」自2024年9月正式登台，提供超過百款餐點品項，均一價100元。今年3月，鳥貴族針對「高島屋店」率先獨家推出「吃到飽」方案，後又加入「慶城店」。即日起，新光三越南西店也同樣提供吃到飽方案，成為第3間提供吃到飽的台灣分店。包括經典的串燒、釜飯、炸物、飲品，通通均可無限享用，針對週一至週日全時段供應，每人899元，用餐時間為120分鐘，僅限網路預定。

主打眷村美食風潮的「忠青商行」林口三井店即日起升級新營運模式，推出「主食套餐＋自助吧吃到飽」，主餐提供「招牌好蝦蛋飯套餐」、「蝦捲紅糟肉滷肉飯套餐」等不同選擇，平日378元起。自助吧則無限供應水晶拔絲地瓜，還有滑嫩仙草、清爽愛玉、綿密豆花、古早味鹼水粽、QQ甜粿、以及熱騰騰的酥炸奶皇包、金黃薯條、台式甜不辣、香脆春捲等共計12種品項，讓消費者盡情享用，並會依照時節更換內容。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供
日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供

吃到飽 居酒屋 用餐時間

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