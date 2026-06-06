快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克「買一送一」喝到月底、星冰樂入列！CAMA祭出寄杯最高優惠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布，即日起至6月30日，每周一持中國信託uniopen聯名卡至實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布，即日起至6月30日，每周一持中國信託uniopen聯名卡至實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

咖啡族又有新優惠！星巴克宣布，即日起至6月30日，每周一持中國信託uniopen聯名卡至實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另一邊，CAMA CAFE 也將於6月中旬啟動年度會員年中慶，祭出寄杯最高「買100送17」優惠，相當於85折，並同步推出全新精品咖啡與限量收藏周邊，搶攻夏季咖啡商機。

星巴克此次推出的「買一送一」活動，涵蓋多數人氣飲品，包含星冰樂系列在內，只要於活動期間每周一使用中國信託 uniopen 聯名卡實體卡、感應支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，購買兩杯大杯以上、容量與口味一致的飲品，其中一杯即可由星巴克招待。不過優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、典藏咖啡、手沖咖啡及含酒精飲品等特定品項，也不適用外送、行動預點及部分指定門市。

除了星巴克祭出優惠吸客，CAMA CAFE也將於6月12日至21日推出一年一度會員年中慶。活動期間透過會員APP購買指定寄杯品項，可享最高買100杯送17杯優惠，涵蓋雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡及多款茶飲，讓上班族與重度咖啡族一次補足整個夏天的咖啡存量。

值得注意的是，CAMA CAFE也同步宣布擴大精品咖啡布局。過去僅在品牌旗艦店「豆留文青」及「豆留森林」販售的「非洲微醺酒香」咖啡豆，將首度於全台門市上市；另外還推出全新「日曬莊園緋紅香」及「藝伎花序」兩款精品豆，提供手沖與咖啡豆兩種形式販售。為歡慶新品登場，會員購買指定精品手沖咖啡還可享50元折扣優惠。

除了咖啡產品，CAMA今年也首度推出品牌造型小燈箱周邊，6月10日起於指定門市及官方電商限量販售，售價150元。會員可透過APP折價券、滿額加價購，甚至使用會員點數免費兌換，進一步滿足近年興起的品牌收藏熱潮。

CAMA CAFE首度推出品牌造型小燈箱，增添收藏與互動樂趣。圖／CAMA CAFE提供
CAMA CAFE首度推出品牌造型小燈箱，增添收藏與互動樂趣。圖／CAMA CAFE提供

CAMA CAFE會員年中慶，高可享寄杯買100杯送17杯，相當於85折優惠。圖／CAMA CAFE提供
CAMA CAFE會員年中慶，高可享寄杯買100杯送17杯，相當於85折優惠。圖／CAMA CAFE提供

CAMA CAFE三款全新旗艦級手沖精品上市，會員享現折50元專屬折扣。圖／CAMA CAFE提供
CAMA CAFE三款全新旗艦級手沖精品上市，會員享現折50元專屬折扣。圖／CAMA CAFE提供

咖啡 星巴克

延伸閱讀

超商諧音梗王出招！萊爾富推「台灣WAY」杯套 喝Hi café還能拼地標

星巴克買一送一想不同冰量…他用計騙到店員！網痛批：奧客

端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

世足賽觀賽應援必備！全聯推官方周邊換購 家樂福零食滿額現折30元

相關新聞

星巴克「買一送一」喝到月底、星冰樂入列！CAMA祭出寄杯最高優惠

咖啡族又有新優惠！星巴克宣布，即日起至6月30日，每周一持中國信託uniopen聯名卡至實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另一邊，CAMA CAFE 也將於6月中旬啟動年度會員年中慶，祭出寄杯最高「買100送17」優惠，相當於85折，並同步推出全新精品咖啡與限量收藏周邊，搶攻夏季咖啡商機。

好市多悄悄上架1高級水果！大票會員狂推：又香又甜會噴汁

好市多近日悄悄上架美國空運水蜜桃，每盒重量1.8公斤，售價749元，吸引會員熱烈推薦，盛讚其「甜到會噴汁」。不過，也有網友表示口感和水分不如預期，引發討論。

萊爾富開賣戰鬥陀螺「網友怒爆分店偷跑」業者：已海巡調查

萊爾富今天（6月5日）上午在限定門市開賣BEYBLADE X「BX-49蒼龍突擊」，公告上午9點50分開始發放號碼牌、10點開始販售，每人限領一張號碼牌並限購一顆，但有消費者在公告時間之前到門市排隊卻撲空，被告知號碼牌已發完，在社群平台引爆投訴抗議怒潮。

身分證對中「這4碼」聚日式火鍋免費送富士肉肉山

畢業季聚餐商機升溫，王品集團旗下多個人氣鍋物品牌同步推出限時優惠，從免費送肉盤、海鮮加碼到無限時吃到飽，希望搶攻學生族群與謝師宴、同學會聚餐市場。其中「聚 日式火鍋」、「和牛涮」、「青花驕」與「尬鍋」皆祭出不同優惠方案，最高可一路吃到暑假結束。

999元玩整個暑假！六福水樂園6月19日開園 水陸雙樂園季票1599元搶翻

夏季高溫來襲，主題樂園暑期大戰提前開打。六福村主題遊樂園宣布，旗下「六福水樂園」將於6月19日正式開園，陪伴民眾迎接暑假戲水旺季。同步祭出限時「無限暢遊季票」優惠，最低999元即可不限次數暢玩水樂園，水陸雙樂園季票特價1,599元。

「遠傳心生活」App串聯4大點數平台！「跨界兌幣」服務正式上線

現代消費者手中常常累積來自不同平台的大量點數，但受限於使用規則與應用場景分散，點數價值難以有效發揮。遠傳打造一站式行動生活圈，「遠傳心生活」App推出「跨界兌幣」服務，串聯台新Point、Samsung Rewards、新北幣、東森購物現金券等4大點數平台，正式推出「一鍵兌換遠傳幣」機制，透過跨平台整合，用戶可更靈活運用散落在各平台的零碎點數，並於「遠傳心生活」App中以遠傳幣兌換熱門展演、餐飲、旅遊、保養等多元優惠，串聯點數轉換、消費回饋、生活應用，提升使用效率與整體體驗，推動點數經濟新循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。