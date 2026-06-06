星巴克「買一送一」喝到月底、星冰樂入列！CAMA祭出寄杯最高優惠

咖啡族又有新優惠！星巴克宣布，即日起至6月30日，每周一持中國信託uniopen聯名卡至實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另一邊，CAMA CAFE 也將於6月中旬啟動年度會員年中慶，祭出寄杯最高「買100送17」優惠，相當於85折，並同步推出全新精品咖啡與限量收藏周邊，搶攻夏季咖啡商機。

星巴克此次推出的「買一送一」活動，涵蓋多數人氣飲品，包含星冰樂系列在內，只要於活動期間每周一使用中國信託 uniopen 聯名卡實體卡、感應支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，購買兩杯大杯以上、容量與口味一致的飲品，其中一杯即可由星巴克招待。不過優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、典藏咖啡、手沖咖啡及含酒精飲品等特定品項，也不適用外送、行動預點及部分指定門市。

除了星巴克祭出優惠吸客，CAMA CAFE也將於6月12日至21日推出一年一度會員年中慶。活動期間透過會員APP購買指定寄杯品項，可享最高買100杯送17杯優惠，涵蓋雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡及多款茶飲，讓上班族與重度咖啡族一次補足整個夏天的咖啡存量。

值得注意的是，CAMA CAFE也同步宣布擴大精品咖啡布局。過去僅在品牌旗艦店「豆留文青」及「豆留森林」販售的「非洲微醺酒香」咖啡豆，將首度於全台門市上市；另外還推出全新「日曬莊園緋紅香」及「藝伎花序」兩款精品豆，提供手沖與咖啡豆兩種形式販售。為歡慶新品登場，會員購買指定精品手沖咖啡還可享50元折扣優惠。

除了咖啡產品，CAMA今年也首度推出品牌造型小燈箱周邊，6月10日起於指定門市及官方電商限量販售，售價150元。會員可透過APP折價券、滿額加價購，甚至使用會員點數免費兌換，進一步滿足近年興起的品牌收藏熱潮。

CAMA CAFE首度推出品牌造型小燈箱，增添收藏與互動樂趣。圖／CAMA CAFE提供

CAMA CAFE會員年中慶，高可享寄杯買100杯送17杯，相當於85折優惠。圖／CAMA CAFE提供