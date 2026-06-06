好市多悄悄上架1高級水果！大票會員狂推：又香又甜會噴汁

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場看到空運來台的美國水蜜桃，讓她好奇發問「今年的水蜜桃是否好吃」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享一張照片，可以看到美國空運水蜜桃已悄悄上架，每盒重量約1.8公斤，售價749元。

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「很甜而且咬下去還會噴汁」、「北投店已購買，小孩愛吃，甜」、「買回來放一天熟化以後，又香又好吃，我上周五買了六箱」、「買回家後，小孩立刻吃掉3顆！好吃」、「買回來聞到很香的水蜜桃味就先吃一顆，已經有點熟了！馬上進冰箱，這次的水份很多，甜度中等」、「很香很多汁」、「雖小，但是甜」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「剛試吃水份充足，不喜太甜的可以接受，我想再等下一批」、「有吃到幾顆沒有很多水，清甜可以、酸尚可，水分不足有點難過」。

事實上，好市多還有許多熱銷商品。本站近日報導，一名網友分享，近期在好市多發現「科克蘭希臘優格」重新上架，但販售方式改成每卡限購1罐，甚至連黑鑽卡會員提早入場還是撲空，反倒是冷凍藍莓仍有庫存，讓她相當意外，提醒大家「藍莓擺放的位置會變來變去，不要只在同一個地點找」。

對此，不少會員都表示「天啊好搶！為什麼搞到優格都買不到缺貨」、「看來要來想其他健康的食物搭配了」、「昨天買不到藍莓只好買綜合莓果」、「明天8:30先來卡位吧」、「優格也會換位置！今天去內湖店，平常放的乳製品區看不到希臘優格以為賣完，結果是放在外面的冰箱區」。