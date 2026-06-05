萊爾富開賣戰鬥陀螺「網友怒爆分店偷跑」業者：已海巡調查

萊爾富今天（6月5日）上午在限定門市開賣BEYBLADE X「BX-49蒼龍突擊」，公告上午9點50分開始發放號碼牌、10點開始販售，每人限領一張號碼牌並限購一顆，但有消費者在公告時間之前到門市排隊卻撲空，被告知號碼牌已發完，在社群平台引爆投訴抗議怒潮。

對此萊爾富旋即在FB官方粉絲團發布道歉啟事，表示目前已針對相關情況進行全面了解與海巡，若査有違反公告作業流程之情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處。

根據網友在萊爾富FB官方粉絲團留言，指出有門市早上8點就開始發放號碼牌，理由是門市太小、不適合讓客人排隊等待，且有經過公司同意，但消費者打電話給萊爾富總公司申訴，又被告知並無同意分店提前發放號碼牌；甚至有人早上7點多去門市詢問，店員就說「已排完」。

也有網友表示，超商這類限定開賣活動，少部分不守規定的門市內定、偷跑的狀況已經不是第一次。

萊爾富發布道歉啟事表示：「仍有少部分的門市私自不遵守公司規定造成客訴，因而影響活動公平性的疑慮，我們致上最誠摯的歉意。目前已針對相關情況進行全面了解與海巡，若査有未依活動規範執行、違反公告作業流程之情形，我們將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。」