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身分證對中「這4碼」聚日式火鍋免費送富士肉肉山

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
青花驕祭出暑假優惠，滿足指定條件，能爽吃梅花豬、青花椒冰淇淋或口水雞。圖／王品集團提供
青花驕祭出暑假優惠，滿足指定條件，能爽吃梅花豬、青花椒冰淇淋或口水雞。圖／王品集團提供

畢業季聚餐商機升溫，王品集團旗下多個人氣鍋物品牌同步推出限時優惠，從免費送肉盤、海鮮加碼到無限時吃到飽，希望搶攻學生族群與謝師宴、同學會聚餐市場。其中「聚 日式火鍋」、「和牛涮」、「青花驕」與「尬鍋」皆祭出不同優惠方案，最高可一路吃到暑假結束。

主打聚餐氛圍的「聚 日式火鍋」，即日起至6月30日推出畢業季限定活動，只要身分證字號含有「1、7、9、8」任一數字，且消費2客以上單人套餐，或點用雙人套餐，即可免費獲得造型吸睛的「富士肉肉山」，層層堆疊的肉片宛如富士山，不僅份量十足，也成為IG拍照打卡熱門話題。（優惠可累贈）

以和牛吃到飽聞名的「和牛涮」，則祭出多重優惠吸引學生聚餐。優惠第一重：即日起到7月31日，6人訂位就直接贈送時令海鮮2份，和牛吃到飽搭海鮮超享受。第二重：即日起到7月31日，平日週一至週五下午2點至5點，消費458元或568元套餐，加碼贈送超人氣三溫糖炙燒和牛壽司或鯛魚燒1份。第三重：即日起至6月30日，週一至週四晚上9點後進場，直接不限時吃鍋，能一路暢吃到凌晨2點。

「青花驕」則將優惠檔期一路延續至9月底。6月15日至9月30日期間，持學生證且4人同行內用，品牌招待梅花豬肉盤；同時內用、外帶皆可享無酒精啤酒買一送一。消費者加入品牌LINE好友並輸入指定通關密語領券後，內用消費滿2000元，還可獲得青花椒冰淇淋或人氣口水雞等贈菜。

至於近年深受年輕族群喜愛的台式火鍋品牌「尬鍋」，則推出最簡單直接的加菜方案。即日起至6月30日，消費兩客套餐並於社群平台完成打卡，即可免費獲得梅花豬一份，為畢業聚餐增添更多飽足感。

隨著畢業季到來，各大餐飲品牌紛紛鎖定學生與聚餐商機，從肉盤、海鮮到限定贈菜接連出籠，也讓準備謝師宴、同學會或畢業聚餐的消費者，有機會用更划算的價格享受豐盛火鍋大餐。

畢業生到和牛涮開涮，6人以上送時令海鮮、晚間9點後入場還能一路吃到凌晨2點。圖／王品集團提供
畢業生到和牛涮開涮，6人以上送時令海鮮、晚間9點後入場還能一路吃到凌晨2點。圖／王品集團提供

「聚」搶攻畢業季，推出對中身分證號碼「1、7、9、8」任一碼，免費爽吃富士肉肉山。圖／王品集團提供
「聚」搶攻畢業季，推出對中身分證號碼「1、7、9、8」任一碼，免費爽吃富士肉肉山。圖／王品集團提供

尬鍋推出打卡免費加菜好康，來店消費任2客套餐，並在社群平台打卡，直接送梅花豬。圖／王品集團提供
尬鍋推出打卡免費加菜好康，來店消費任2客套餐，並在社群平台打卡，直接送梅花豬。圖／王品集團提供

火鍋 王品集團 富士山

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