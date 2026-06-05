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999元玩整個暑假！六福水樂園6月19日開園 水陸雙樂園季票1599元搶翻

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
乘坐泳圈在「激流勇士」享受水花四濺的清涼快感。圖/六福村提供
乘坐泳圈在「激流勇士」享受水花四濺的清涼快感。圖/六福村提供

夏季高溫來襲，主題樂園暑期大戰提前開打。六福村主題遊樂園宣布，旗下「六福水樂園」將於6月19日正式開園，陪伴民眾迎接暑假戲水旺季。同步祭出限時「無限暢遊季票」優惠，最低999元即可不限次數暢玩水樂園，水陸雙樂園季票特價1,599元。

六福村表示，今年水樂園預計營運至9月底，9月將採節假日營運模式。為吸引暑假重度玩家與親子客群，即日起至6月30日推出季票限時優惠，適用3歲（含）以上遊客本人使用。

其中，「水樂園單人季票」售價999元，可於6月19日至8月30日期間不限次數入園，並可於9月部分假日使用（9月5日、6日除外）；而「水陸雙樂園單人季票」售價1,599元，除可暢玩水樂園外，還可於6月1日至9月30日期間進入六福村主題遊樂園，享受陸上與水上設施雙重體驗。

除了水樂園季票外，六福村主題遊樂園也同步推出多項陸樂園限定優惠活動。即日起至8月30日，「青春出遊季」期間，凡穿著完整學校制服（含校名LOGO，不限制服或體育服），即可享699元優惠票價；風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）與土象星座（摩羯座、金牛座、處女座）民眾，出示身分證件同樣可享699元優惠。

此外，設籍台中、彰化、南投、雲林及嘉義地區，或身分證字號開頭為B、L、M、N、P、Q、I的民眾，也可享本人699元優惠價，並可攜帶最多4位親友以799元優惠入園。

針對警察、消防人員及保全從業人員，六福村則推出「感恩警消保」專案，即日起至6月30日，憑工作證或學生證，本人可享599元優惠票價，同行親友最多4人也可享799元優惠。

園方提醒，季票採實名制，入園時須出示季票及本人身分證件查驗，相關優惠及營業資訊可至六福村官方網站查詢。

充滿濃濃希臘風情的「碧海藍天」造浪池，是炎夏揪團消暑的最佳勝地。圖/六福村提供
充滿濃濃希臘風情的「碧海藍天」造浪池，是炎夏揪團消暑的最佳勝地。圖/六福村提供

六福村 遊樂園 暑假

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