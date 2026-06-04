「遠傳心生活」App串聯4大點數平台！「跨界兌幣」服務正式上線

現代消費者手中常常累積來自不同平台的大量點數，但受限於使用規則與應用場景分散，點數價值難以有效發揮。遠傳打造一站式行動生活圈，「遠傳心生活」App推出「跨界兌幣」服務，串聯台新Point、Samsung Rewards、新北幣、東森購物現金券等4大點數平台，正式推出「一鍵兌換遠傳幣」機制，透過跨平台整合，用戶可更靈活運用散落在各平台的零碎點數，並於「遠傳心生活」App中以遠傳幣兌換熱門展演、餐飲、旅遊、保養等多元優惠，串聯點數轉換、消費回饋、生活應用，提升使用效率與整體體驗，推動點數經濟新循環。

「遠傳心生活」App即日起台新Point、Samsung Rewards、新北幣、東森購物等4大平台點數兌換服務正式上線，各平台同步祭出限時限量優惠，其中Samsung Rewards推出「50點兌50遠傳幣」活動，完成兌換並歸戶再加碼抽出10名幸運兒可獲得999遠傳幣、15名幸運兒可獲得500遠傳幣。

「遠傳心生活」App透過跨平台兌幣整合，打破不同平台間的點數使用限制，並串聯用戶日常生活所需服務與福利，讓用戶能靈活整合點數、提升使用效率，進一步將遠傳幣延伸至吃喝玩樂等多元場景，打造更具通用性的生活回饋機制，強化「點數即生活」的使用體驗。

最受歡迎的用戶福利包括以遠傳幣兌換熱門展演、運動賽事等「超級門票」，最高享5折優惠，6月份強檔活動包括門票秒殺的盧廣仲演唱會，以及話題性十足的「埃及木乃伊—永生傳說展」、「圓滾滾波羅特展」、「伊藤潤二展 誘惑」等展覽，遠傳用戶只需使用10遠傳幣即可兌換7折購票優惠，VIP用戶更可享5折購票優惠；還能以10遠傳幣兌換最高折抵300元的「味全龍主場賽事」購票優惠，兌換並完成購票再抽球員親筆簽名棒球、啦啦隊拍立得照片。

「遠傳心生活」App同步祭出多項餐飲、美妝、旅遊、叫車等生活優惠，透過超低點數門檻，讓用戶能輕鬆兌換、靈活使用。即日起，用戶只需1遠傳幣，即可享109元兌換原價173元的漢堡王「海陸雙堡」，現省64元；VIP用戶憑1遠傳幣、全用戶也僅需5遠傳幣，即可於撈王鍋物料理兌換價值376元的「10oz美國特選板腱牛」。

滿足旅遊出行需求，遠傳亦攜手Bolt與雄獅旅遊推出專屬好康，用戶可憑1遠傳幣兌換Bolt新戶優惠，乘車最高可省675元；預訂雄獅旅遊團體行程除享「滿5萬現折1,000元」優惠外，於週二、週五使用遠傳friDay聯名卡消費，最高還能再獲10%遠傳幣回饋。

此外，「遠傳心生活」App推出「遊戲賺幣」服務以來，平台涵蓋上千款免費遊戲，用戶下載指定遊戲並完成任務即可獲得遠傳幣，用於折抵電信帳單、兌換咖啡、美食等生活好康。即日起至7月31日推出限時加碼，下載任3款遊戲並各自完成一項指定任務，即可額外獲得100遠傳幣。

●附註：詳細活動內容以App公告為準。