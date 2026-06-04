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特力屋「618年中大促」開跑！力推必買攻略TOP 5 明星商品最低3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
特力屋線上購物即日起至6月18日展開年中大促，明星商品最低3折起。圖／特力屋提供
特力屋線上購物即日起至6月18日展開年中大促，明星商品最低3折起。圖／特力屋提供

上半年最大網路購物節618熱鬧開跑，特力屋線上購物即日起至6月18日展開年中大促，力推免治馬桶、智慧門鎖等明星商品最低3折起，並依據近期居家趨勢預測必買攻略TOP 5。

報稅季剛結束，特力屋為幫全民省荷包，活動期間不僅大方發放線上購物「千元大禮包」享最高現折750元、新會員註冊單筆訂單結帳滿額現折100元、消費滿額到店自取再折50元，更以OMO概念首創「實體門市獨家折扣碼」，6月23日前至門市諮詢並由專人協助現場完成線上訂購，單筆訂單滿額即可享最高現折1,088元回饋。

隨著現代人對生活品質與便利性的追求，特力屋根據近期消費者居家裝修與選品數據資料，看好今年618檔期最受矚目的5大明星商品：

Smart Wash D3T光觸媒瞬熱式溫水洗便座：瞬熱出水節能省電，結合光觸媒抗菌科技，為全家人的如廁健康把關。

石頭科技QrevoＬ掃拖機器人（線上獨賣商品，實體門市僅供展示體驗）：集掃、拖、自動清潔於一身，高效率打理家務，是體貼居家生活的必備神器。

東隆人臉識別八合一電子門鎖：告別出門帶鑰匙的繁瑣，多重解鎖機能兼具高安全性，一鍵升級科技居家門面。

三菱浴室冷暖風乾燥機（線上獨賣商品，實體門市僅供展示體驗）：解決台灣潮濕氣候的衛浴痛點，維持浴室乾爽舒適。

特力屋神隊友多功能透氣電腦椅：針對久坐族群量身打造，提供完善的腰背支撐，提升居家辦公與放鬆時的舒適度。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

特力屋Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶（洗淨便座）。圖／特力屋提供
特力屋Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶（洗淨便座）。圖／特力屋提供

東隆人臉識別八合一電子鎖TLW2BN81。圖／特力屋提供
東隆人臉識別八合一電子鎖TLW2BN81。圖／特力屋提供

MITSUBISHI三菱電機浴室冷暖風換氣乾燥機V-251BZ-TWN（無線遙控、電壓220V、不含安裝）。圖／特力屋提供
MITSUBISHI三菱電機浴室冷暖風換氣乾燥機V-251BZ-TWN（無線遙控、電壓220V、不含安裝）。圖／特力屋提供

特力屋神隊友多功能透氣全網椅（淺灰）。圖／特力屋提供
特力屋神隊友多功能透氣全網椅（淺灰）。圖／特力屋提供

特力屋線上購物即日起至6月18日展開年中大促，首創「實體門市獨家折扣碼」，消費者至門市諮詢並由專人協助現場完成線上訂購，單筆訂單滿額即可享最高現折1,088元回饋。圖／特力屋提供
特力屋線上購物即日起至6月18日展開年中大促，首創「實體門市獨家折扣碼」，消費者至門市諮詢並由專人協助現場完成線上訂購，單筆訂單滿額即可享最高現折1,088元回饋。圖／特力屋提供

石頭科技 Qrevo L全能掃拖機器人。圖／特力屋提供
石頭科技 Qrevo L全能掃拖機器人。圖／特力屋提供

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