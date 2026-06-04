南韓追BTS兼購物！LINE Pay推釜山大禮包最高20％回饋 悠遊付最高30%

看準韓流觀光與暑假出遊商機，LINE Pay、悠遊付宣布加碼推出赴韓消費優惠。BTS防彈少年團世界巡迴演唱會釜山場即將登場，預計將吸引大批台灣ARMY前往朝聖，LINE Pay宣布推出釜山購物大禮包，涵蓋百貨購物、伴手禮採買及美妝保養品消費，最高可享LINE POINTS 20%回饋。

其中，釜山6家樂天百貨分店即日起至6月14日推出活動，使用LINE Pay單筆消費滿10萬韓元，可獲10%點數回饋；4家指定樂天超市則於6月15日前祭出抽獎活動，單筆消費滿1.5萬韓元，有機會抽中最高888點。

此外，LINE Pay也正式進駐韓國美妝及日用品零售龍頭OLIVE YOUNG，成為全台首家可於該通路付款的行動支付品牌。即日起至年底，用戶每月首次於OLIVE YOUNG使用LINE Pay付款，可獲一次轉轉樂抽獎機會，最高可獲888點LINE POINTS。另於6月14日前在釜山指定門市消費，綁定VISA卡可享10%回饋，搭配指定聯名卡再加碼10%，總計最高回饋20%，讓旅客免換匯、免攜帶現金，也能輕鬆享受跨境支付便利與優惠。

悠遊卡公司即日起至8月31日止也推出「韓國旅遊悠遊付」優惠活動，民眾在韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付付款，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享最高30%回饋，還可獲贈韓國樂天免稅店100元現金回饋券。

悠遊付韓國跨境支付目前合作據點已超過37萬處，涵蓋GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等超商，以及樂天免稅店、大創、Ediya Coffee與A Twosome Place等熱門品牌。活動期間，使用悠遊付付款可享每筆10.5%回饋，並免收1.5%海外交易手續費；新註冊會員當月再享3%回饋，若綁定元大銀行新臺幣活期存款帳戶，還可加碼15%回饋，合計最高可享30%回饋金。

此外，旅客於韓國完成不限金額悠遊付交易，即可獲得韓國樂天免稅店100元現金回饋券1張。持券至樂天免稅店消費並使用悠遊付結帳，單筆滿100元即可再獲100元回饋。持實體悠遊卡或悠遊聯名卡至樂天免稅店指定門市，還可免費升級GOLD會員，享最高8.5折優惠、滿額最高享美金88元購物折抵等好康。

LINE Pay開通韓國OLIVE YOUNG跨境支付，全韓近1,400間門市可享最高20%點數回饋。圖／LINE Pay提供