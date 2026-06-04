快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

瞄準暑假漫遊需求！中華電信暢遊日、韓每日最低99元起 再抽PS5 Pro

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，暢遊日、韓每日最低99元起，再抽PS5 Pro。圖／中華電信提供
迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，暢遊日、韓每日最低99元起，再抽PS5 Pro。圖／中華電信提供

迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，不論行動月租型或預付卡客戶，凡透過網路門市或APP申辦任一漫遊方案並完成啟用，除了月月抽出AirPods Pro 3及Hami Point點數回饋最高888點等好禮，活動結束後再加碼抽出PS5 Pro或Nintendo Switch 2等大獎。

中華電信提供多元的漫遊選擇，即日起至8月31日針對台灣人最愛的日、韓旅遊推出「日租型」方案，日本每日優惠價149元、韓國每日99元；有跨國旅行或轉機需求者，提供「全球通」5日型、7日型及9日型方案，平均每日最低199元起，一次申請即可暢遊超過120個國家。

同一活動期間另針對網路高用量族群，提供「定量型」20GB大流量方案，使用效期為30天，涵蓋多個熱門旅遊國家，包括日本、中港澳以及美加，優惠價最低838元起；東南亞地區推出30GB超大流量方案，優惠價788元；還有韓國加量不加價方案，原8GB流量升級至10GB只要588元、原12GB流量升級至15GB也只要788元，還有更多大流量方案限時優惠中。暑假限定各方案使用效期不同，上述部分方案需透過中華電信網路門市或APP申請，消費者可依旅遊地區及上網需求彈性申辦。

中華電信亦提供預付卡客戶專屬漫遊服務，享日本、韓國1GB 15天168元，中港澳1GB 30天268元起，平均每日最低僅需9元起，且支援當地多家電信業者網路服務，讓預付卡客戶出國也能享免換卡、輕鬆上網。

中華電信國際漫遊提供出國上網免換SIM卡、輕鬆原機原號隨辦即用，並可依飛機抵達時間提前線上預約漫遊開通時間，同時直接與國外電信業者合作，透過官方安全機制傳輸，提供穩定且受保障的上網服務，降低密碼及個資外洩風險；避免出國使用陌生SIM卡或不明網路可能帶來的風險，資安有保障。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

中華電信 暑假 漫遊

延伸閱讀

世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

暑假旅遊旺季到「韓國旅遊悠遊付」現金回饋最高30%

漢堡王「雞薯條」1元開吃！拿坡里6塊炸雞199、必勝客外帶大披薩199

元大人壽推動多幣別保障方案 日幣保單專屬抽獎活動登場

相關新聞

南韓追BTS兼購物！LINE Pay推釜山大禮包最高20％回饋 悠遊付最高30%

看準韓流觀光與暑假出遊商機，LINE Pay、悠遊付宣布加碼推出赴韓消費優惠。BTS防彈少年團世界巡迴演唱會釜山場即將登場，預計將吸引大批台灣ARMY前往朝聖，LINE Pay宣布推出釜山購物大禮包，涵蓋百貨購物、伴手禮採買及美妝保養品消費，最高可享LINE POINTS 20%回饋。

瞄準暑假漫遊需求！中華電信暢遊日、韓每日最低99元起 再抽PS5 Pro

迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，不論行動月租型或預付卡客戶，凡透過網路門市或APP申辦任一漫遊方案並完成啟用，除了月月抽出AirPods Pro 3及Hami Point點數回饋最高888點等好禮，活動結束後再加碼抽出PS5 Pro或Nintendo Switch 2等大獎。

世足賽觀賽應援必備！全聯推官方周邊換購 家樂福零食滿額現折30元

四年一度的足球盛事即將登場，帶動觀賽與應援商機升溫。全聯、大全聯及家樂福同步推出周邊換購、零食優惠與主題活動，搶先為熬夜觀賽做好準備。

漢堡王「雞薯條」1元開吃！拿坡里6塊炸雞199、必勝客外帶大披薩199

迎接618到來，必勝客即日起推出多項優惠方案。針對PA雙饗卡APP，「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」口味大比薩，原價660元，外帶限時特價199元；另外還有「大比薩分享餐399元起」、「3個大比薩888元起」等不同優惠方案。另外「外帶一公尺派對盒」原價2199元，優惠價1,212元起。其他還有外帶買1送5、外送買1送2等不同優惠，即日起即可適用。

謝師宴省很大！台中五星飯店祭「20人送4人」 最高12人免費吃

隨著畢業季到來，謝師宴與同學聚餐需求升溫。台中台中日月千禧酒店推出暑期謝師宴專案，即日起至8月31日，於館內3樓饗樂全日餐廳用餐，只要出示教師證或在學學生證，即可享有團體用餐優惠，20人同行送4位免費、40人同行送8位免費、60人同行送12位免費。

小米618購物節開搶！手機、掃地機器人、顯示器最高降1萬3 再送6千元大禮包

迎戰年中購物季，小米宣布即日起至6月22日「小米618年中購物節」開跑，不論是智慧手機、穿戴裝置還是智慧家電都享有限時超值折扣，還加碼送出總價值高達6180元的優惠券禮包！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。