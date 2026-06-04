瞄準暑假漫遊需求！中華電信暢遊日、韓每日最低99元起 再抽PS5 Pro

迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，不論行動月租型或預付卡客戶，凡透過網路門市或APP申辦任一漫遊方案並完成啟用，除了月月抽出AirPods Pro 3及Hami Point點數回饋最高888點等好禮，活動結束後再加碼抽出PS5 Pro或Nintendo Switch 2等大獎。

中華電信提供多元的漫遊選擇，即日起至8月31日針對台灣人最愛的日、韓旅遊推出「日租型」方案，日本每日優惠價149元、韓國每日99元；有跨國旅行或轉機需求者，提供「全球通」5日型、7日型及9日型方案，平均每日最低199元起，一次申請即可暢遊超過120個國家。

同一活動期間另針對網路高用量族群，提供「定量型」20GB大流量方案，使用效期為30天，涵蓋多個熱門旅遊國家，包括日本、中港澳以及美加，優惠價最低838元起；東南亞地區推出30GB超大流量方案，優惠價788元；還有韓國加量不加價方案，原8GB流量升級至10GB只要588元、原12GB流量升級至15GB也只要788元，還有更多大流量方案限時優惠中。暑假限定各方案使用效期不同，上述部分方案需透過中華電信網路門市或APP申請，消費者可依旅遊地區及上網需求彈性申辦。

中華電信亦提供預付卡客戶專屬漫遊服務，享日本、韓國1GB 15天168元，中港澳1GB 30天268元起，平均每日最低僅需9元起，且支援當地多家電信業者網路服務，讓預付卡客戶出國也能享免換卡、輕鬆上網。

中華電信國際漫遊提供出國上網免換SIM卡、輕鬆原機原號隨辦即用，並可依飛機抵達時間提前線上預約漫遊開通時間，同時直接與國外電信業者合作，透過官方安全機制傳輸，提供穩定且受保障的上網服務，降低密碼及個資外洩風險；避免出國使用陌生SIM卡或不明網路可能帶來的風險，資安有保障。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。