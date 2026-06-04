快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽觀賽應援必備！全聯推官方周邊換購 家樂福零食滿額現折30元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
足球熱潮全面開踢！全聯、大全聯推官方授權周邊，陪球迷熱血應援。圖／全聯福利中心提供
足球熱潮全面開踢！全聯、大全聯推官方授權周邊，陪球迷熱血應援。圖／全聯福利中心提供

四年一度的足球盛事即將登場，帶動觀賽與應援商機升溫。全聯、大全聯及家樂福同步推出周邊換購、零食優惠與主題活動，搶先為熬夜觀賽做好準備。

全聯與大全聯自6月5日至8月2日推出「足球爭霸戰」積分換購活動，鎖定球迷觀賽商機，集結阿根廷與葡萄牙兩大人氣國家隊官方授權周邊。活動期間，福利卡友購買指定糖果、餅乾及零食商品，單筆每滿60元即可獲得1積分，憑2或6積分即可加價換購指定商品，換算市價最低約4.2折起。

本次換購活動以阿根廷與葡萄牙國家隊官方商品為主軸，梅西、C羅兩大傳奇球星當然是重點主角，推出印有背號與國家隊徽章的足球搥背棒、Q版球員人偶、保溫瓶、超萌「小羊咩西」毛絨掛飾，以及葡萄牙國家隊官方簽名款小足球等，滿足球迷收藏需求。

因應觀賽需求，同步推出多款零食新品與優惠活動。可樂果推出足球主題限定包裝，並附贈限量復古迴力機車；可樂果豌豆酥則以椒鹽炸雞、醬烤牛五花及炒海瓜子等台式風味吸引消費者。看比賽怎麼能少了洋芋片，卡迪那推出怪味雞、秘製辣醬豬五花口味，華元波的多則帶來香煎荷包蛋、鹹蛋黃及番茄炒蛋等創新風味。此外，樂事也將於6月中推出2026 FIFA世界盃限定系列，包括阿根廷青醬牛排、法式蒜香奶油及英式炸魚薯條等，陪伴球迷迎接世界盃熱潮。

家樂福即日起至6月16日推出「金盃爭霸 熱血開踢」主題檔期，結合觀賽零食、熟食美食、冰品飲料及3C影音設備等商品，打造一站式足球派對採購平台。同時搭配618年中慶活動，線上購物、家速配及線上商城同步祭出滿額折扣、免運優惠及限量商品促銷，搶攻觀賽商機。

活動期間，會員購買指定餅乾、洋芋片、堅果、糖果、肉乾等休閒食品，每滿299元即可獲得30元現金折價券；購買包裝米、泡麵及常溫麵條等指定商品，每滿588元現折50元，另有多款指定人氣休閒點心、氣泡飲料、茶飲同步推出買1送1、第2件5折、以及OPENPOINT10倍送等多元優惠。

針對熬夜觀賽需求，家樂福也推出台式與美式風味熟食應援餐點，包括綜合滷味拼盤、酥炸豆乳雞塊、香烤鹹豬肉等人氣台味小吃，以及卜蜂雞塊、燒烤雞翅與小熱狗等美式派對美食，滿足多人聚會共享需求。

此外，家樂福更搶搭足球熱潮，於內湖店、新店店及文心店設置LEGO樂高足球主題情境展示區，展出以足球與金盃為靈感打造的多款特色作品，足球迷快帶回家收藏增添觀賽氛圍。

活動期間會員購買指定餅乾、洋芋片、堅果、糖果、肉乾等休閒食品，每滿299元即可獲得30元現金折價券。圖／家樂福提供
活動期間會員購買指定餅乾、洋芋片、堅果、糖果、肉乾等休閒食品，每滿299元即可獲得30元現金折價券。圖／家樂福提供

官方推出梅西、C羅Q版人偶，粉絲必收。圖／全聯福利中心提供
官方推出梅西、C羅Q版人偶，粉絲必收。圖／全聯福利中心提供

喜歡可愛療癒風格的粉絲，不能錯過超萌的「小羊咩西毛絨掛飾」。圖／全聯福利中心提供
喜歡可愛療癒風格的粉絲，不能錯過超萌的「小羊咩西毛絨掛飾」。圖／全聯福利中心提供

收藏控必鎖定「葡萄牙國家隊官方簽名款小足球」，完美還原隊伍經典紅綠配色。圖／全聯福利中心提供
收藏控必鎖定「葡萄牙國家隊官方簽名款小足球」，完美還原隊伍經典紅綠配色。圖／全聯福利中心提供

可樂果原味好結果應援包，包裝充滿熱血足球氛圍，隨包更隨機附贈限量的熱血迴力車乙台。圖／家樂福提供
可樂果原味好結果應援包，包裝充滿熱血足球氛圍，隨包更隨機附贈限量的熱血迴力車乙台。圖／家樂福提供

LEGO樂高模擬足壇焦點、足球與金盃，推出5款造型積木，家樂福搶先在全台3家分店情境展示。圖／家樂福提供
LEGO樂高模擬足壇焦點、足球與金盃，推出5款造型積木，家樂福搶先在全台3家分店情境展示。圖／家樂福提供

多款指定人氣休閒點心、氣泡飲料、茶飲同步推出買1送1、第2件5折、以及OPENPOINT10倍送等多元優惠。圖／家樂福提供
多款指定人氣休閒點心、氣泡飲料、茶飲同步推出買1送1、第2件5折、以及OPENPOINT10倍送等多元優惠。圖／家樂福提供

雙層保溫瓶兼具顏值與實用，加價購千元有找。圖／全聯福利中心提供
雙層保溫瓶兼具顏值與實用，加價購千元有找。圖／全聯福利中心提供

追完球賽順便放鬆，超萌足球搥背棒療癒登場。圖／全聯福利中心提供
追完球賽順便放鬆，超萌足球搥背棒療癒登場。圖／全聯福利中心提供

全聯 世足賽 零食 家樂福

延伸閱讀

FIFA世界盃2026將至 Visa攜手將來銀行推限量卡面

世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

端午外送商機熱 foodpanda粽子7.9折 Uber Eats攜手王品集團推買1送1

鎖定畢業季與科技族高消費力 巨城推餐飲優惠購物回饋

相關新聞

南韓追BTS兼購物！LINE Pay推釜山大禮包最高20％回饋 悠遊付最高30%

看準韓流觀光與暑假出遊商機，LINE Pay、悠遊付宣布加碼推出赴韓消費優惠。BTS防彈少年團世界巡迴演唱會釜山場即將登場，預計將吸引大批台灣ARMY前往朝聖，LINE Pay宣布推出釜山購物大禮包，涵蓋百貨購物、伴手禮採買及美妝保養品消費，最高可享LINE POINTS 20%回饋。

瞄準暑假漫遊需求！中華電信暢遊日、韓每日最低99元起 再抽PS5 Pro

迎接暑假海外旅遊熱潮，中華電信即日起至8月31日推出「漫遊FUN一夏．好禮雙重抽」活動，不論行動月租型或預付卡客戶，凡透過網路門市或APP申辦任一漫遊方案並完成啟用，除了月月抽出AirPods Pro 3及Hami Point點數回饋最高888點等好禮，活動結束後再加碼抽出PS5 Pro或Nintendo Switch 2等大獎。

世足賽觀賽應援必備！全聯推官方周邊換購 家樂福零食滿額現折30元

四年一度的足球盛事即將登場，帶動觀賽與應援商機升溫。全聯、大全聯及家樂福同步推出周邊換購、零食優惠與主題活動，搶先為熬夜觀賽做好準備。

漢堡王「雞薯條」1元開吃！拿坡里6塊炸雞199、必勝客外帶大披薩199

迎接618到來，必勝客即日起推出多項優惠方案。針對PA雙饗卡APP，「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」口味大比薩，原價660元，外帶限時特價199元；另外還有「大比薩分享餐399元起」、「3個大比薩888元起」等不同優惠方案。另外「外帶一公尺派對盒」原價2199元，優惠價1,212元起。其他還有外帶買1送5、外送買1送2等不同優惠，即日起即可適用。

謝師宴省很大！台中五星飯店祭「20人送4人」 最高12人免費吃

隨著畢業季到來，謝師宴與同學聚餐需求升溫。台中台中日月千禧酒店推出暑期謝師宴專案，即日起至8月31日，於館內3樓饗樂全日餐廳用餐，只要出示教師證或在學學生證，即可享有團體用餐優惠，20人同行送4位免費、40人同行送8位免費、60人同行送12位免費。

小米618購物節開搶！手機、掃地機器人、顯示器最高降1萬3 再送6千元大禮包

迎戰年中購物季，小米宣布即日起至6月22日「小米618年中購物節」開跑，不論是智慧手機、穿戴裝置還是智慧家電都享有限時超值折扣，還加碼送出總價值高達6180元的優惠券禮包！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。