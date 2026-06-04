世足賽觀賽應援必備！全聯推官方周邊換購 家樂福零食滿額現折30元

四年一度的足球盛事即將登場，帶動觀賽與應援商機升溫。全聯、大全聯及家樂福同步推出周邊換購、零食優惠與主題活動，搶先為熬夜觀賽做好準備。

全聯與大全聯自6月5日至8月2日推出「足球爭霸戰」積分換購活動，鎖定球迷觀賽商機，集結阿根廷與葡萄牙兩大人氣國家隊官方授權周邊。活動期間，福利卡友購買指定糖果、餅乾及零食商品，單筆每滿60元即可獲得1積分，憑2或6積分即可加價換購指定商品，換算市價最低約4.2折起。

本次換購活動以阿根廷與葡萄牙國家隊官方商品為主軸，梅西、C羅兩大傳奇球星當然是重點主角，推出印有背號與國家隊徽章的足球搥背棒、Q版球員人偶、保溫瓶、超萌「小羊咩西」毛絨掛飾，以及葡萄牙國家隊官方簽名款小足球等，滿足球迷收藏需求。

因應觀賽需求，同步推出多款零食新品與優惠活動。可樂果推出足球主題限定包裝，並附贈限量復古迴力機車；可樂果豌豆酥則以椒鹽炸雞、醬烤牛五花及炒海瓜子等台式風味吸引消費者。看比賽怎麼能少了洋芋片，卡迪那推出怪味雞、秘製辣醬豬五花口味，華元波的多則帶來香煎荷包蛋、鹹蛋黃及番茄炒蛋等創新風味。此外，樂事也將於6月中推出2026 FIFA世界盃限定系列，包括阿根廷青醬牛排、法式蒜香奶油及英式炸魚薯條等，陪伴球迷迎接世界盃熱潮。

家樂福即日起至6月16日推出「金盃爭霸 熱血開踢」主題檔期，結合觀賽零食、熟食美食、冰品飲料及3C影音設備等商品，打造一站式足球派對採購平台。同時搭配618年中慶活動，線上購物、家速配及線上商城同步祭出滿額折扣、免運優惠及限量商品促銷，搶攻觀賽商機。

活動期間，會員購買指定餅乾、洋芋片、堅果、糖果、肉乾等休閒食品，每滿299元即可獲得30元現金折價券；購買包裝米、泡麵及常溫麵條等指定商品，每滿588元現折50元，另有多款指定人氣休閒點心、氣泡飲料、茶飲同步推出買1送1、第2件5折、以及OPENPOINT10倍送等多元優惠。

針對熬夜觀賽需求，家樂福也推出台式與美式風味熟食應援餐點，包括綜合滷味拼盤、酥炸豆乳雞塊、香烤鹹豬肉等人氣台味小吃，以及卜蜂雞塊、燒烤雞翅與小熱狗等美式派對美食，滿足多人聚會共享需求。

此外，家樂福更搶搭足球熱潮，於內湖店、新店店及文心店設置LEGO樂高足球主題情境展示區，展出以足球與金盃為靈感打造的多款特色作品，足球迷快帶回家收藏增添觀賽氛圍。

活動期間會員購買指定餅乾、洋芋片、堅果、糖果、肉乾等休閒食品，每滿299元即可獲得30元現金折價券。圖／家樂福提供

官方推出梅西、C羅Q版人偶，粉絲必收。圖／全聯福利中心提供

喜歡可愛療癒風格的粉絲，不能錯過超萌的「小羊咩西毛絨掛飾」。圖／全聯福利中心提供

收藏控必鎖定「葡萄牙國家隊官方簽名款小足球」，完美還原隊伍經典紅綠配色。圖／全聯福利中心提供

可樂果原味好結果應援包，包裝充滿熱血足球氛圍，隨包更隨機附贈限量的熱血迴力車乙台。圖／家樂福提供

LEGO樂高模擬足壇焦點、足球與金盃，推出5款造型積木，家樂福搶先在全台3家分店情境展示。圖／家樂福提供

多款指定人氣休閒點心、氣泡飲料、茶飲同步推出買1送1、第2件5折、以及OPENPOINT10倍送等多元優惠。圖／家樂福提供

雙層保溫瓶兼具顏值與實用，加價購千元有找。圖／全聯福利中心提供