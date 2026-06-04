聽新聞
0:00 / 0:00
漢堡王「雞薯條」1元開吃！拿坡里6塊炸雞199、必勝客外帶大披薩199
迎接618到來，必勝客即日起推出多項優惠方案。針對PA雙饗卡APP，「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」口味大比薩，原價660元，外帶限時特價199元；另外還有「大比薩分享餐399元起」、「3個大比薩888元起」等不同優惠方案。另外「外帶一公尺派對盒」原價2199元，優惠價1,212元起。其他還有外帶買1送5、外送買1送2等不同優惠，即日起即可適用。
拿坡里披薩．炸雞年中慶活動，加碼延長至6月7日。活動期間內用／外帶大披薩原價390元起，特價199元；義式炸雞6塊原價390元，特價199元；6入蛋塔原價270元，特價199元。讓民眾輕鬆享用。
漢堡王即日起至6月21日期間，限時推出優惠方案。活動期間購買「雙層牛無麵包堡」、「雙層脆雞無麵包堡」即可享「免費送飲料」，另外還有雙人餐組合，一次享「雙層牛無麵包堡＋雙層脆雞無麵包堡＋中杯飲料2杯」，優惠價299元。
另外即日起至6月17日期間，凡購買「黑醬安格斯牛肉堡」或「黑醬烤雞堡」套餐，加1元即可獲得「雞薯條」一份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。