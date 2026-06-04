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謝師宴省很大！台中五星飯店祭「20人送4人」 最高12人免費吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
饗樂全日餐廳假日自助百匯，海鮮料理超豐盛。圖/日月千禧提供.
饗樂全日餐廳假日自助百匯，海鮮料理超豐盛。圖/日月千禧提供.

隨著畢業季到來，謝師宴與同學聚餐需求升溫。台中台中日月千禧酒店推出暑期謝師宴專案，即日起至8月31日，於館內3樓饗樂全日餐廳用餐，只要出示教師證或在學學生證，即可享有團體用餐優惠，20人同行送4位免費、40人同行送8位免費、60人同行送12位免費。

饗樂全日餐廳以豐富海陸百匯聞名，餐檯集結多國料理與現作美食。其中日式料理區供應生魚片、握壽司及多款和風料理；海鮮區則網羅三點蟹、牛蹄蟹、白蝦及北海道帆立貝等人氣食材，假日更加碼提供松葉蟹腳無限供應，吸引不少海鮮控目光。

熱食區主打主廚現切爐烤牛排外層焦香、肉質鮮嫩多汁，搭配現沖牛肉湯、現點現做的生食級干貝沙拉、松露鮑魚雞湯及清蒸海上鮮等料理，滿足不同年齡層的味蕾需求。甜點部分則有鮮奶油蛋糕與餐廳招牌焦糖布丁等品項，為聚餐畫下甜蜜句點。

餐價平日每位1,188元加一成服務費，假日每位1,488元加一成服務費。飯店提醒，優惠需出示教師證或學生證方可適用，且不適用於單點餐飲、酒水及客房餐飲服務，也不得與信用卡優惠及館內其他優惠併用。

饗樂全日餐廳自助百匯有肥美生魚片、握壽司、和風經典料理。圖/日月千禧提供.
饗樂全日餐廳自助百匯有肥美生魚片、握壽司、和風經典料理。圖/日月千禧提供.

海鮮

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