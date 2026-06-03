超取滿190元限時免運！momo購物網「瘋GOAL 618年中慶」提前開跑

迎接年中最大購物檔期，momo購物網「瘋GOAL 618年中慶」提前開跑，率先祭出兩大暖身福利，包括即日起至6月8日全站超商取貨滿190元即享免運，以及即日起至6月底升級moPro+年會員現賺618 mo點，讓消費者搶先省運費、拿回饋。

台灣網購族習慣超商取貨，小額補貨卻常常卡在免運門檻。momo購物網即日起至6月8日將全站超商取貨免運門檻降至190元，降低小額購物的湊單壓力，也讓618年中檔期從暖身階段就更貼近日常需求。

會員回饋也同步加碼，即日起至6月底升級moPro+年會員並完成活動登記，即可獲得618 mo點回饋；mo點購物時可全額折抵，1點等同1元使用。

今年618碰上世界足球盛事話題升溫，momo購物網特別將購物節變得更像一場線上應援派對。自6月9日起《瘋GOAL 618年中慶》限時推出6大活動，從免消費也能玩的「射門賺mo點」、「48強冠軍預測」，到揪朋友一起拿回饋的「組隊瘋GOAL」、抽購物車免單的「先加車我買單」，再加上滿額送好禮、下單抽應援豪禮，讓消費者不只等折扣，也能邊玩邊賺回饋。

想先賺購物金的消費者，可以每天上線玩互動遊戲。「射門賺$618」於6月9日至6月14日每日開放12個指定時段（每時段限量15,000名，每人每時段限搶一次），只要挑戰球門3選1，就有機會搶最高618元mo點，不消費也能參與；「48強冠軍預測」則自6月9日至7月10日開放天天投票，成功預測冠軍隊伍者，可依投票占比瓜分總獎金。

喜歡揪朋友一起買的消費者，也可鎖定「組隊瘋GOAL！送$10,000」。6月9日至6月14日期間完成組隊，並於6月15日至6月18日期間累積消費，只要團隊達指定門檻，全隊最高可獲10,000元mo點回饋，創隊主揪還有獨家加碼獎勵；想提前鎖定商品的人可參加「先加車我買單」，6月9日至6月14日將商品加入購物車並完成登記，再於6月15日至6月18日期間下單，就有機會抽中購物車免單，最高1萬元。

此外，momo購物網也加碼滿額禮與抽獎回饋。6月9日至6月14日單日累積消費達指定門檻，即可登記兌換雅詩蘭黛、美体專科、雅頓、美度m2、寶拉珍選、善存等人氣品牌限量好禮（送完為止）；6月9日至6月18日活動期間不限金額下單，也可登記抽LEGO樂高Editions 43020 FIFA世界盃官方獎盃、LEGO樂高Editions 43019 足球、Hami Video影視雙享90天序號等應援豪禮。

●附註：詳細活動內容以活動網頁公告為準。