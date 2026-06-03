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拚外送經濟 王品攜手Uber Eats串接會員

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品集團與Uber Eats共同合作啟動儀式記者會。記者王聰賢／攝影
王品集團與Uber Eats共同合作啟動儀式記者會。記者王聰賢／攝影

擴大外送經濟，餐飲龍頭王品集團攜手Uber Eats，8月起Uber Eats App與王品「瘋美食」會員串接，王品「瘋美食」會員於Uber Eats App點購王品集團旗下品牌餐點，完成綁定後即可享有王品集團會員專屬優惠，打造更便利的會員體驗。

王品集團企業發展中心總經理李碧珊表示，目前瘋美食會員已突破580萬人，去年會員貢獻集團營收超過55%，透過此次合作，目標年底前將會員營收占比提升2個百分點至57%以上。

此次王品與Uber Eats合作涵蓋王品牛排、西堤、陶板屋、石二鍋、聚日式鍋物、青花驕、12MINI等19個品牌，並首度把外送合作延伸到會員串接，會員綁定功能上線後，消費者只要綁定瘋美食會員，在Uber Eats消費即可累積點數，並回到王品體系折抵消費，進一步串聯線上與線下消費場景。

李碧珊表示，王品持續擴大會員服務範疇，希望透過跨平台合作，讓瘋美食會員體驗不再侷限於實體門市，而與Uber Eats對於會員生態系有共同的想像畫面，也是首次異業進行會員合作。

李碧珊也說，目前外送業務約占集團整體營收3%，比重穩定，但也與集團營收共同成長，其中以石二鍋及12MINI為外送主力品牌，占外送營收就高達6成，而鐵板燒品牌就饗也不少，整體來說是相對平價的品牌。

李碧珊表示，看好台灣餐飲外送市場，但合作不是只衝業績，期望在會員串接綁定之後，雙方都可以提昇會員消費頻次。

對於外送專法7月將上路，Uber Eats先前已宣布自7月21日起調漲商家服務費，對於未來是否進一步調整消費者端收費，Uber Eats代理總經理郭獻文表示，會先以優化效能為主，但不排除也會漲價。

王品 外送 西堤

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