麗寶樂園祭優惠 端午連假一票水陸兩園玩到底

端午連假將到，麗寶樂園渡假區祭優惠，推出「一票玩兩園」水陸雙園免費升等與「玉山麗寶聯名卡100%回饋」雙重優惠。6月19日至21日，現場買探索世界或馬拉灣單園區門票，可免費升等暢玩水陸雙園；玉山麗寶聯名卡於指定活動期間在麗寶OUTLET MALL館內累計消費滿1299元，可兌換價值1300元的麗寶樂園門票水陸雙園擇一門票一張。

玉山麗寶聯名卡此次祭出多項限時加碼禮遇。6月20日至21日、7月18日至19日指定活動期間，卡友於麗寶OUTLET MALL館內刷卡累計滿799元，可兌換價值350元的「天空之夢摩天輪」搭乘券一張，若刷卡累計滿1299元，可兌換價值1300元的麗寶樂園水陸雙園擇一門票一張。

麗寶樂園渡假區端午連假推出「一票玩兩園」水陸雙園免費升等優惠，6月19日至21日，現場購買探索世界或馬拉灣任一園區門票，即可免費升等，當天不限次數暢玩水陸雙園。