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遠百竹北「邁向60 感恩有您」購物最強回饋開跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北即日起至6月10日邀請您一同參加「端午傳愛暖心募集」活動，將節慶溫暖送至弱勢家庭手中。業者／提供
遠百竹北即日起至6月10日邀請您一同參加「端午傳愛暖心募集」活動，將節慶溫暖送至弱勢家庭手中。業者／提供

遠百竹北即日起至6月28日推出「邁向60 感恩有您」檔期活動，除了集結全館超值回饋、刷卡優惠與會員禮遇外，更持續深化永續行動，攜手新竹縣政府及環保活動，邀請民眾在享受購物樂趣的同時，也能一同響應愛心與永續生活，打造兼具消費溫度與社會關懷的夏日檔期。

活動期間持7大銀行信用卡於數位3C(含APPLE)當日單筆分6期刷滿1萬元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元，多重優惠同步登場，滿足換機、居家家電與健康生活等消費需求；活動首17日持9大銀行信用卡，於百貨服飾當日單筆刷滿3,000元送300元、1F國際精品當日單筆刷滿1萬元送600元，刷越多送越多，回饋無上限，另憑遠百APP金級會員資格，全館當日單筆滿6,600元即可兌換威秀影城電影兌換券乙張，數量有限，送完為止。

為即將到來的端午節，遠百竹北即日起至6月10日攜手新竹縣政府社會處合作舉辦「端午傳愛暖心募集」活動，邀請民眾共同認購愛心粽，將節慶溫暖送至需要幫助的弱勢家庭手中，讓其感受社會關懷與節慶祝福。

此外，響應世界環境日與循環經濟理念，遠百竹北也同步推動「BEAUTY Loop Bar 美麗循環吧」空瓶回收計畫，自6月1日起於8樓顧客服務中心設置美妝空瓶回收箱，每回收一個百貨化妝品正貨空瓶即可兌換HAPPY GO點數1點，每人每日限換5點，鼓勵民眾將使用完畢的化妝品空瓶回收再利用，以實際行動落實綠色消費與資源循環，期望藉由公益募集與空瓶回收雙行動，串聯民眾日常生活中的善意與永續意識，持續朝向環境友善與社會共好的目標邁進。

遠百竹北6月1日起於8樓顧客服務中心設置美妝空瓶回收箱，每回收一個百貨化妝品正貨空瓶即可兌換HAPPY GO點數1點，邀您以實際行動落實綠色消費與資源循環。業者／提供
遠百竹北6月1日起於8樓顧客服務中心設置美妝空瓶回收箱，每回收一個百貨化妝品正貨空瓶即可兌換HAPPY GO點數1點，邀您以實際行動落實綠色消費與資源循環。業者／提供

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