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好市多「神級商品」限時特價！他吃一口驚呼：根本夏日救星

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在美式賣場好市多發現一款「堅果脆麥片」，不僅主打成分健康、營養豐富，清爽酥脆的口感也很適合夏天食用。示意圖，美聯社
一名網友分享，近期在美式賣場好市多發現一款「堅果脆麥片」，不僅主打成分健康、營養豐富，清爽酥脆的口感也很適合夏天食用。示意圖，美聯社

台灣夏季天氣炎熱，讓不少人食慾明顯下降。對此，一名網友分享，近期在美式賣場好市多發現一款「堅果脆麥片」，不僅主打成分健康、營養豐富，清爽酥脆的口感也很適合夏天食用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多採買時，發現一款正在特價的「堅果脆麥片」，一整箱50入只要349元。回家開箱後，發現吃起來口感清爽酥脆，還帶有明顯堅果香氣，翻看成分更讓她驚喜，裡面包含開心果、榛果與夏威夷果等多種堅果，讓她直呼「根本是用開架價格吃到專櫃食材」。

這名網友也分享自己會加入冰牛奶或冰豆漿沖泡，入口冰涼消暑，很適合夏天沒食慾時當早餐或點心，有時還會額外加入堅果增加口感。

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「還可以打成冰沙，口感更爽」、「加水果、優格一起吃也很搭喔！我都這樣配」、「這真的好吃，加無糖冰豆漿超讚」、「好吃！早上小朋友泡一杯當早餐很營養」、「早上吃感覺就很滿足了」、「看完突然很想回家弄一碗冰冰的來吃」、「最近下午超容易嘴饞，這個很可以，想吃」。

不過，也有網友提醒「從成分表來看，它裡面添加了非常多種類的精緻糖與糖蜜，代表麥片本體、穀物粉和堅果脆粒裡都有加糖」、「不看成分表就直接判定是健康食品，難怪越吃越胖、血糖震盪、胰島素抵抗，距離糖尿病不遠了」。

好市多商品琳琅滿目，其中熟食區是不少人的最愛，而披薩、熱狗堡等更是熱門品項。本站曾報導，近日一名網友分享，熟食區悄悄出現一項新變化，過去起司披薩只能買18吋整盒，如今竟然也能買單片，售價59元。

對此，不少網友都表示「是天大的好消息啊」、「爽耶，終於可以買切片」、「終於喔！每次都要買一整個、好膩」。也有網友好奇，不是一直以來都可以切片嗎？對此也有留言回答道：「起司的之前沒有（切片）」。

好市多

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