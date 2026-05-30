全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛全聯時，發現架上的愛文芒果，一顆竟然只要10元，讓他相當好奇，為何價格如此便宜？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期逛全聯時經過蔬果區，赫然看到愛文芒果正在特價，且一顆售價只要10元，讓她直呼不可思議，好奇「芒果一顆只賣10元，農民到底賺什麼？」。

貼文一出後，不少網友都表示「好幾年前，蘋果也曾經賣過10元，我也很納悶」、「不管怎樣，價跌就是吃爆，季節性產品不吃再等一年」、「全聯一顆10元，我老婆團購280元20顆，買貴了」、「我這邊沒看到有10元的」、「以這價格看起來比較像是產太多，想辦法在清倉而已」、「我在南投，前幾天去全聯看到的是四顆139元」、「今年芒果超便宜，我媽去菜市場買到一包八十塊吃好幾天的芒果」。

此外，也有內行網友解釋原因，指出「今年的芒果量相當大，我的芒果園今年包的量，比往年多很多，只能說趕緊採趕緊出清，免得越後面就要打芒果仗了」、「今年的芒果應該會敗市，因為芒果大出。台南芒果都還沒開始價錢已經這樣了」、「還不是最低價，玉井還沒開始採收」、「今年的芒果平均價錢低於前兩年很多，因為前兩年都欠收的關係」。

不過，本站也曾報導，近期有人為了購買一款冷凍藍莓，跑了兩間全聯才買到，店員還透露最近來掃貨的人相當多，讓她相當好奇，為何冷凍藍莓會一包難求？

貼文一出後，不少消費者都表示「很難！連好市多都買不到了」、「我去兩次全聯也沒買到，有這麽缺貨嗎？」、「不太好買，一有特價容易被掃貨」、「我家這邊的店員也說很多人掃貨」、「太難買了」、「跑了好多家就是缺貨」。

此外，也有內行人分享冷凍藍莓可以搭配優格，或加入牛奶打成果昔、製作成藍莓果醬、藍莓起士蛋糕，都相當好吃。