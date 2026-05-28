快訊

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

聽新聞
0:00 / 0:00

王品牛排又請客！6月起內用兩客套餐 馬祖淡菜免費吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「王品牛排」全新主餐「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」由服務人員在桌邊焰烤，外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇以及煙燻番茄橄欖醬，風味十足。圖／王品集團提供
「王品牛排」全新主餐「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」由服務人員在桌邊焰烤，外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇以及煙燻番茄橄欖醬，風味十足。圖／王品集團提供

為歡慶品牌一舉拿下台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）「服務金賞認證」與「服務天使」雙重殊榮，王品牛排宣布自6月1日至7月31日推出限時感恩回饋，到全台任一間「王品牛排」內用消費兩客套餐，完成指定社群活動，即可免費獲得價值689元的「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」，邀請消費者共享這份榮耀時刻。

配合此次獲獎慶祝活動，消費者於活動期間至全台王品牛排內用兩客套餐，並於現場拍照上傳個人社群，或出示品牌官網指定活動畫面，即可免費享用季節限定料理「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」。以鮮甜飽滿的馬祖淡菜搭配濃郁番茄紅醬與西西里風味呈現，成為此次限定回饋的一大亮點，也讓消費者在品味經典牛排之餘，感受更完整的餐桌儀式感。

除限時贈送的極致海味，王品牛排陣容堅強的全新主餐同樣話題十足，特別是多款極具視覺與味覺震撼的特選料理 。全新登場的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」，在餐桌旁由專業服務人員進行即時桌邊焰烤，完美鎖住肉汁，呈現外層酥香、內裡多汁的絕妙狀態，再搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇與煙燻番茄橄欖醬，風味層次相當豐富 。

喜愛澎湃海陸滋味的饕客，則不能錯過主廚在桌邊以白蘭地引燃烈焰封香的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」，炙烤封存的飽滿肉汁配上整隻濃郁的焗烤龍蝦，將海陸交織的奢華感與用餐儀式感提升至最高點 。

對於渴望一次品嚐多種經典風味的肉控而言，集結三大招牌的「王者盛宴」更是首選 。該道主餐一次滿足經典牛小排、柚香鮭魚與嫩煎菲力，將炙烤封香且緊鎖飽滿肉汁的牛小排，與外酥內嫩的菲力、肉質細緻的鮭魚完美搭配，帶來三位一體的飽足與感動 。以上活動詳情以品牌官網說明為準。

新主餐「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐以整隻焗烤「龍蝦」，濃郁海陸滋味提升儀式感。圖／王品集團提供
新主餐「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐以整隻焗烤「龍蝦」，濃郁海陸滋味提升儀式感。圖／王品集團提供

6月1日起到7月31日期間、不分平假日，到全台「王品牛排」內用2客套餐，拍照上傳社群或出示指定活動畫面，即款待價值689元的「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」1份。圖／王品集團提供
6月1日起到7月31日期間、不分平假日，到全台「王品牛排」內用2客套餐，拍照上傳社群或出示指定活動畫面，即款待價值689元的「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」1份。圖／王品集團提供

牛排 王品 馬祖

延伸閱讀

烤雞直接「火焰上桌」！高粱酒淋下瞬間炸香　「一雞四吃」太浮誇

本村炸雞高雄開新店「炸雞買1送1」 繼光香香雞×黑松沙士套餐送提袋

京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

木瓜牛乳變乖乖了！「童年神飲零食版」開賣 網暴動：回憶直接湧上來

相關新聞

王品牛排又請客！6月起內用兩客套餐 馬祖淡菜免費吃

為歡慶品牌一舉拿下台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）「服務金賞認證」與「服務天使」雙重殊榮，王品牛排宣布自6月1日至7月31日推出限時感恩回饋，到全台任一間「王品牛排」內用消費兩客套餐，完成指定社群活動，即可免費獲得價值689元的「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」，邀請消費者共享這份榮耀時刻。

開幕88折！韓國米其林「百年土種蔘雞湯」插旗西門町 午餐再享優惠

「築間餐飲集團」自韓國引進來台的蔘雞湯專門店「百年土種蔘雞湯」，繼今年5月初在台中開設首間分店後，正式插旗台北西門町，預計5月28日開始試營運，提供百年蔘雞湯、海鮮煎餅、百年炸雞等特色料理，並享試營運88折、平日午餐優惠等方案。

出門一下下…變頻冷氣要關嗎？冷氣師傅、台電齊曝解答：超過反而更耗電

近日熱浪侵襲全台，5月底就已出現39度的極端高溫，不少人都打開冷氣「避難」，網路也紛紛出現省電小妙招，如搭配電扇、除溼機等，不過對於「變頻冷氣出門要不要關」依然眾說紛紜。對此，台電呼籲「長時間外出冷氣要關」，並揭曉「不關冷氣」的正確時間，讓民眾省電也省荷包。 近年來夏季愈來愈炎熱，為減輕荷包負擔，許多人會改裝變頻冷氣以節省電費，坊間還出現「24小時不關更省電」的都市傳說。出門到底該不該關？冷氣師傅企鵝叔叔曾發文表示，如果只出門1小時，可以不關，但出門3小時以上，仍是建議關閉。 企鵝叔叔解釋，其實冷氣機開啟瞬間「壓縮機是咬牙硬撐的」，就像人剛起床沒喝咖啡就被叫去跑步一樣累。因此「勤關冷氣」對變頻冷氣來說不代表省電，重複啟動才是最耗電的，如果只是出門1小時，不如讓冷氣維持低速運轉，比關掉重開更省電。 台電電力粉絲團也曾發文提醒民眾別聽信謠言，指出經過實測，以10小時為例，長時間出門不關冷氣「並沒有比較省」，為了維持室內溫度，壓縮機仍需持續運轉，累計下來的用電會比出門關冷氣還高。不過，若是約30分鐘的短時間外出，可以考慮不關冷氣。

端午採買省荷包！悠遊付最高18%回饋 iPASS MONEY限時領50元優惠券

端午節消費旺季到來，電子支付業者同步祭出回饋優惠。悠遊付攜手雙北傳統市場最高送18%回饋，iPASS MONEY則升級優惠券功能並加碼綠點回饋，搶攻節慶商機。

全聯、大全聯年中慶開跑！回饋最高破20% 全電商iPhone 17享8.7折

全聯、大全聯年中慶正式開跑，即日起至6月25日祭出實體門市、線上平台及家電專區多重優惠，從日常採買、生鮮補貨到大型家電添購一次滿足。全聯於活動期間每週六、日推出全支付專屬回饋，單筆消費滿1,000元即可獲得800限時福利點，若搭配全支付及PX Pay指定信用卡，單筆消費滿1,300元再加贈650福利點，最高可享11%回饋。大全聯同步祭出更高回饋方案，福利卡友或PX Pay會員於週末使用全支付消費，單筆每滿2,000元即贈200元現金抵用券，搭配大全聯信用卡最高回饋可達20.2%。

現省90！CoCo「生椰楊枝甘露」買1送1 清心×奧樂雞聯名提袋好實用

最近氣溫節節攀升，「CoCo都可」今夏推出全新「雪沙椰椰系列」，預計6月1日正式登場。其中「雪沙椰椰冬瓜」使用綿密椰奶冰沙搭配香甜冬瓜，復古中又帶著意想不到的風味，中杯65元。另款「雪沙椰椰咖啡」使用椰奶雪沙結合職人嚴選美式咖啡，巧妙融合椰香與咖啡，清爽又富有層次，14oz售價75元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。