王品牛排又請客！6月起內用兩客套餐 馬祖淡菜免費吃

為歡慶品牌一舉拿下台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）「服務金賞認證」與「服務天使」雙重殊榮，王品牛排宣布自6月1日至7月31日推出限時感恩回饋，到全台任一間「王品牛排」內用消費兩客套餐，完成指定社群活動，即可免費獲得價值689元的「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」，邀請消費者共享這份榮耀時刻。

配合此次獲獎慶祝活動，消費者於活動期間至全台王品牛排內用兩客套餐，並於現場拍照上傳個人社群，或出示品牌官網指定活動畫面，即可免費享用季節限定料理「馬祖淡菜佐西西里經典紅醬」。以鮮甜飽滿的馬祖淡菜搭配濃郁番茄紅醬與西西里風味呈現，成為此次限定回饋的一大亮點，也讓消費者在品味經典牛排之餘，感受更完整的餐桌儀式感。

除限時贈送的極致海味，王品牛排陣容堅強的全新主餐同樣話題十足，特別是多款極具視覺與味覺震撼的特選料理 。全新登場的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」，在餐桌旁由專業服務人員進行即時桌邊焰烤，完美鎖住肉汁，呈現外層酥香、內裡多汁的絕妙狀態，再搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇與煙燻番茄橄欖醬，風味層次相當豐富 。

喜愛澎湃海陸滋味的饕客，則不能錯過主廚在桌邊以白蘭地引燃烈焰封香的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」，炙烤封存的飽滿肉汁配上整隻濃郁的焗烤龍蝦，將海陸交織的奢華感與用餐儀式感提升至最高點 。

對於渴望一次品嚐多種經典風味的肉控而言，集結三大招牌的「王者盛宴」更是首選 。該道主餐一次滿足經典牛小排、柚香鮭魚與嫩煎菲力，將炙烤封香且緊鎖飽滿肉汁的牛小排，與外酥內嫩的菲力、肉質細緻的鮭魚完美搭配，帶來三位一體的飽足與感動 。以上活動詳情以品牌官網說明為準。

新主餐「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐以整隻焗烤「龍蝦」，濃郁海陸滋味提升儀式感。圖／王品集團提供