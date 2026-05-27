開幕88折！韓國米其林「百年土種蔘雞湯」插旗西門町 午餐再享優惠

「築間餐飲集團」自韓國引進來台的蔘雞湯專門店「百年土種蔘雞湯」，繼今年5月初在台中開設首間分店後，正式插旗台北西門町，預計5月28日開始試營運，提供百年蔘雞湯、海鮮煎餅、百年炸雞等特色料理，並享試營運88折、平日午餐優惠等方案。

築間近年積極推動海外代理、多品牌矩陣等經營策略。來自首爾的「百年土種蔘雞湯」開業至今已有34年歷史，曾連續3年入選《米其林指南：首爾》，為弘大代表性的蔘雞湯專門店之一。

延續韓國店精神，店內主打經典蔘雞湯系列，標榜以屏東大武山40日童仔土雞為主角，搭配糯米、人蔘、紅棗與蒜頭等食材慢燉上桌，滋味清爽，另外還有「烏骨雞」可以選擇。口味共計提供有百年蔘雞湯、蔘雞湯、紫蘇蔘雞湯、黑蒜蔘雞湯、綠豆蔘雞湯等不同品項，每份440元起。其中招牌的百年蔘雞湯，特別添加銀杏、北蟲草和鮑魚，帶來更豐富的滋味。

除此之外，店內也同步供應有韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、韓國蒸蛋、現炸一條魚等特色小吃，更添餐桌的豐富度。「百年土種蔘雞湯」下半年將預計於台中中科商圈、台南成大商圈持續展店。

為慶祝新店開幕，5月28日至5月29日，享試營運88折優惠；6月1日起，平日11:00-14:30，享內用外帶全面85折。

店內提供多種不同蔘雞湯料理，每份440元起。記者陳睿中／攝影

店內野提供辣炒年糕魚板等韓味小吃。記者陳睿中／攝影

來自韓國的「百年土種蔘雞湯」，於台北西門町開設北台灣首間分店。記者陳睿中／攝影

韓式辣燉雞，420元。記者陳睿中／攝影

現炸一條魚，每份380元。記者陳睿中／攝影

百年炸雞，半隻220元，全隻420元。記者陳睿中／攝影