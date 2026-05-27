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開幕88折！韓國米其林「百年土種蔘雞湯」插旗西門町 午餐再享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海鮮煎餅，每份280元。記者陳睿中／攝影
海鮮煎餅，每份280元。記者陳睿中／攝影

「築間餐飲集團」自韓國引進來台的蔘雞湯專門店「百年土種蔘雞湯」，繼今年5月初在台中開設首間分店後，正式插旗台北西門町，預計5月28日開始試營運，提供百年蔘雞湯、海鮮煎餅、百年炸雞等特色料理，並享試營運88折、平日午餐優惠等方案。

築間近年積極推動海外代理、多品牌矩陣等經營策略。來自首爾的「百年土種蔘雞湯」開業至今已有34年歷史，曾連續3年入選《米其林指南：首爾》，為弘大代表性的蔘雞湯專門店之一。

延續韓國店精神，店內主打經典蔘雞湯系列，標榜以屏東大武山40日童仔土雞為主角，搭配糯米、人蔘、紅棗與蒜頭等食材慢燉上桌，滋味清爽，另外還有「烏骨雞」可以選擇。口味共計提供有百年蔘雞湯、蔘雞湯、紫蘇蔘雞湯、黑蒜蔘雞湯、綠豆蔘雞湯等不同品項，每份440元起。其中招牌的百年蔘雞湯，特別添加銀杏、北蟲草和鮑魚，帶來更豐富的滋味。

除此之外，店內也同步供應有韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、韓國蒸蛋、現炸一條魚等特色小吃，更添餐桌的豐富度。「百年土種蔘雞湯」下半年將預計於台中中科商圈、台南成大商圈持續展店。

為慶祝新店開幕，5月28日至5月29日，享試營運88折優惠；6月1日起，平日11:00-14:30，享內用外帶全面85折。

店內提供多種不同蔘雞湯料理，每份440元起。記者陳睿中／攝影
店內提供多種不同蔘雞湯料理，每份440元起。記者陳睿中／攝影

店內野提供辣炒年糕魚板等韓味小吃。記者陳睿中／攝影
店內野提供辣炒年糕魚板等韓味小吃。記者陳睿中／攝影

來自韓國的「百年土種蔘雞湯」，於台北西門町開設北台灣首間分店。記者陳睿中／攝影
來自韓國的「百年土種蔘雞湯」，於台北西門町開設北台灣首間分店。記者陳睿中／攝影

韓式辣燉雞，420元。記者陳睿中／攝影
韓式辣燉雞，420元。記者陳睿中／攝影

現炸一條魚，每份380元。記者陳睿中／攝影
現炸一條魚，每份380元。記者陳睿中／攝影

百年炸雞，半隻220元，全隻420元。記者陳睿中／攝影
百年炸雞，半隻220元，全隻420元。記者陳睿中／攝影

百年蔘雞湯，每份550元起。記者陳睿中／攝影
百年蔘雞湯，每份550元起。記者陳睿中／攝影

西門町 米其林 韓國

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出門一下下…變頻冷氣要關嗎？冷氣師傅、台電齊曝解答：超過反而更耗電

近日熱浪侵襲全台，5月底就已出現39度的極端高溫，不少人都打開冷氣「避難」，網路也紛紛出現省電小妙招，如搭配電扇、除溼機等，不過對於「變頻冷氣出門要不要關」依然眾說紛紜。對此，台電呼籲「長時間外出冷氣要關」，並揭曉「不關冷氣」的正確時間，讓民眾省電也省荷包。 近年來夏季愈來愈炎熱，為減輕荷包負擔，許多人會改裝變頻冷氣以節省電費，坊間還出現「24小時不關更省電」的都市傳說。出門到底該不該關？冷氣師傅企鵝叔叔曾發文表示，如果只出門1小時，可以不關，但出門3小時以上，仍是建議關閉。 企鵝叔叔解釋，其實冷氣機開啟瞬間「壓縮機是咬牙硬撐的」，就像人剛起床沒喝咖啡就被叫去跑步一樣累。因此「勤關冷氣」對變頻冷氣來說不代表省電，重複啟動才是最耗電的，如果只是出門1小時，不如讓冷氣維持低速運轉，比關掉重開更省電。 台電電力粉絲團也曾發文提醒民眾別聽信謠言，指出經過實測，以10小時為例，長時間出門不關冷氣「並沒有比較省」，為了維持室內溫度，壓縮機仍需持續運轉，累計下來的用電會比出門關冷氣還高。不過，若是約30分鐘的短時間外出，可以考慮不關冷氣。

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