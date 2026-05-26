搭乘土耳其航空暢遊世界 再享寰宇河輪艙房最高5%優惠

鳳凰旅遊看準高端旅遊市場商機，攜手土耳其航空及寰宇精品河輪宣布，今日宣布只要搭乘土耳其航空暢遊世界、再享寰宇精品河輪艙房最高5%。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，2026年旅遊市場已正式進入「價值重塑」階段，高端、深度、圓夢旅遊成主流，旅客更重視旅遊深度與人生體驗，不再滿足於走馬看花式行程，而是願意投入更多預算，追求稀有體驗、新鮮事物與開闊人生視野，全新旅遊需求持續攀升。

河輪旅遊屬於兼具精緻與慢步調的旅行方式，特別適合想深度探索歐洲多座城市，卻不想頻繁打包、更換飯店的旅客。

寰宇精品展望市場變化，高端旅遊客群持續擴大，亞洲市場也將持續成長，企業包船、包團需求上升，台灣成為成長主要關鍵市場。

隨著全球高端旅遊市場持續成長，橫跨歐亞非三洲、擁有全球最多國際航點的 Turkish Airlines與頂級河輪品牌 Uniworld Boutique River Cruises「寰宇精品河輪」展開合作，攜手打造更完整、更舒適的歐洲河輪旅遊體驗。

即日起，凡經台灣旅行社透過新加坡寰宇河輪公司預訂寰宇精品河輪個人旅遊之旅客，只要搭乘 Turkish Airlines國際航班，即可享有河輪艙房費用 5% 優惠，(此優惠不適用於團體包裝及包船產品)。透過航空與河輪的結合，提供旅客從空中到河道的一站式精品旅遊服務。

作為全球航空版圖的重要領導品牌，土耳其航空 (Turkish Airlines) 目前飛航 133 個國家、305國際城市，為全球飛航國家數最多的航空公司。土耳其航空每周往返台北至伊斯坦堡共12航班，藉由位於伊斯坦堡的世界級轉運樞紐，旅客可輕鬆串聯歐洲各大河輪港口城市，包括多瑙河、萊茵河、隆河、塞納河及斗羅河等熱門河輪航線，讓長程飛行與歐洲內陸移動更加便利且舒適，不僅如此，土耳其航空還針對郵輪、河輪提供優惠票價，歡迎旅客多加利用。

寰宇精品河輪表示，近年台灣旅客對於「慢旅遊」與「深度文化體驗」需求持續提升，而高端河輪旅遊正成為歐洲旅遊市場的重要趨勢。未來除將持續拓展歐洲河輪版圖外，也將積極布局更多主題式航程，包括美食、美酒、藝術、人文及節慶等特色行程，提供台灣旅客更精緻、多元的河輪選擇。

此外，隨著 2027 年多艘新世代精品河輪陸續下水，包括備受市場矚目於今年三月下水的 S.S. EMILIE 以及預計2027年下水的S.S. Marlene 等新船加入營運，寰宇精品河輪亦將持續深化與全球夥伴合作，結合航空、河輪與高端地接資源，打造更完整的奢華旅遊體驗。

此次 Turkish Airlines 與寰宇精品河輪的合作，不僅展現雙方對高端旅遊市場的重視，也象徵精品河輪與國際航空資源整合的新里程碑，為台灣旅客開啟更舒適、更優雅的歐洲旅行方式。

鳳凰旅遊看準高端旅遊市場商機，攜手土耳其航空及寰宇精品河輪搶供慢活旅遊商機。業者／提供