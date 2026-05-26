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出門一下下…變頻冷氣要關嗎？冷氣師傅、台電齊曝解答：超過反而更耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
變頻冷氣長時間不關才省？台電表示，實測結果發現，冷氣為維持低溫仍需不停運轉，長時間下來反而更耗電。 示意圖／ingimage
變頻冷氣長時間不關才省？台電表示，實測結果發現，冷氣為維持低溫仍需不停運轉，長時間下來反而更耗電。 示意圖／ingimage

近日熱浪侵襲全台，5月底就已出現39度的極端高溫，不少人都打開冷氣「避難」，網路也紛紛出現省電小妙招，如搭配電扇、除溼機等，不過對於「變頻冷氣出門要不要關」依然眾說紛紜。對此，台電呼籲「長時間外出冷氣要關」，並揭曉「不關冷氣」的正確時間，讓民眾省電也省荷包。

近年來夏季愈來愈炎熱，為減輕荷包負擔，許多人會改裝變頻冷氣以節省電費，坊間還出現「24小時不關更省電」的都市傳說。出門到底該不該關？冷氣師傅企鵝叔叔曾發文表示，如果只出門1小時，可以不關，但出門3小時以上，仍是建議關閉。

企鵝叔叔解釋，其實冷氣機開啟瞬間「壓縮機是咬牙硬撐的」，就像人剛起床沒喝咖啡就被叫去跑步一樣累。因此「勤關冷氣」對變頻冷氣來說不代表省電，重複啟動才是最耗電的，如果只是出門1小時，不如讓冷氣維持低速運轉，比關掉重開更省電。

台電電力粉絲團也曾發文提醒民眾別聽信謠言，指出經過實測，以10小時為例，長時間出門不關冷氣「並沒有比較省」，為了維持室內溫度，壓縮機仍需持續運轉，累計下來的用電會比出門關冷氣還高。不過，若是約30分鐘的短時間外出，可以考慮不關冷氣。

冷氣 台電 省電 高溫

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