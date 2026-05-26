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台南遠東香格里拉雙住房專案 入住送樂園+熱門景點門票

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉推出暑假雙住房專案，打造結合親子樂園與台南特色的度假專案。照片／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉推出暑假雙住房專案，打造結合親子樂園與台南特色的度假專案。照片／台南遠東香格里拉提供

隨著暑假旅遊旺季到來，台南遠東香格里拉推出「夏日輕旅・兩天一夜」與「夏日慢旅・三天兩夜」雙住房專案，結合室內親子主題樂園、台南古蹟景點、戶外泳池與府城特色早餐，打造不用舟車勞頓、就能輕鬆享受台南夏日旅行的親子度假專案。

此次專案最大亮點之一，就是入住即贈「追風奇幻島－糖果小鎮」親子票。樂園位於台南大遠百成功店四樓，步行即可抵達，讓孩子放電、大人放鬆，一次滿足親子旅行需求。園區以繽紛糖果為主題打造多項人氣遊樂設施，包括糖果迷宮、VR蹦床樂園、角色扮演家家酒區及沙池賽車等互動空間，讓孩子能在舒適冷氣空間中盡情玩樂，也成為暑假親子旅遊中最省力的玩法之一。

除了親子樂園體驗外，入住期間也可憑專案贈送的古蹟門票，自由安排台南古蹟巡禮。每位付費成人可獲得兩張古蹟門票，可從赤崁樓、億載金城、安平古堡及安平樹屋四大經典景點中任選兩處參訪，輕鬆感受台南夏日慢旅氛圍。

飯店七樓戶外心型泳池與兒童戲水池，孩子能盡情玩水放電，大人則可在池畔躺椅悠閒放空，享受輕鬆愜意的夏日度假感；而館內十樓「遠東Café」自助餐廳則準備豐盛多元的自助式早餐，包括現沖牛肉湯、鮮魚湯、擔仔麵、鹹豆漿與古早味杏仁茶等台南特色早餐，搭配現做蛋料理、麵包沙拉、水果優格等多樣餐點，滿足大人小孩不同喜好。

其中，「夏日慢旅・三天兩夜」專案更主打「依照自己節奏旅行」的慢旅概念。專案包含入住期間一日「遠東Café」自助式早餐，另一個早晨則保留給旅客自由安排；無論是睡到自然醒，或漫步台南巷弄市場品嚐在地美食，都能用更從容的方式感受台南慢旅魅力。

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