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端午採買省荷包！悠遊付最高18%回饋 iPASS MONEY限時領50元優惠券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付攜手雙北10大市場最高送18%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊付攜手雙北10大市場最高送18%回饋。圖／悠遊付提供

端午節消費旺季到來，電子支付業者同步祭出回饋優惠。悠遊付攜手雙北傳統市場最高送18%回饋，iPASS MONEY則升級優惠券功能並加碼綠點回饋，搶攻節慶商機。

端午節將至，悠遊付攜手雙北多處傳統市場推出限時回饋活動，即日起至6月19日止，民眾至指定市場使用悠遊付消費，單筆滿200元最高可享18%回饋金，採買粽子、南北貨及節慶美食更划算。

活動期間，於臺北市成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場、新富町文化市場、西湖市場，以及新北市黃石市場、五股市場、泰山市場等指定店家使用悠遊付付款，單筆滿200元可享7%回饋金，每人最高回饋200元，並可與「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動疊加，最高享10%回饋。

此外，悠遊付也攜手南門市場推出「南門百粽宴回饋祭」，即日起至6月19日，於指定店家單筆消費滿200元可享15%回饋金， 每位會員最高回饋500元，活動總回饋金額上限50萬元，送完為止。搭配「月級挑戰筆筆最高回饋3%」活動後，最高可獲18%回饋。

一卡通公司宣布升級「iPASS MONEY」優惠券兌換功能，推出「極速兌換」與「自動兌換」兩大新功能，其中新增的「自動兌換」功能開啟後，將在消費時依照到期日自動兌換已領取的優惠券，省去手動操作流程。

一卡通公司同步推出限時不限量的全通路50元優惠券活動，用戶可透過APP推播通知或右上角「小鈴鐺」進入活動頁面完成領券，消費後即可立即獲得回饋。

此外，自6月1日至12月31日也將推出「怎麼付款都划算」活動，使用iPASS MONEY於指定店家掃描TWQR或出示付款碼消費，當月累積消費金額可享一卡通綠點10%回饋，每人每月最高可獲200點，活動總回饋上限3,000萬點。

iPASS MONEY優惠券兌換功能再升級，自動兌換超便利，限時再送50元全通路優惠券。圖／一卡通提供
iPASS MONEY優惠券兌換功能再升級，自動兌換超便利，限時再送50元全通路優惠券。圖／一卡通提供

悠遊付 端午節

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