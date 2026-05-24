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全聯、大全聯年中慶開跑！回饋最高破20% 全電商iPhone 17享8.7折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯年中慶開跑，週末滿額用全支付，疊加回饋最高衝11%；大全聯信用卡超狂加碼，年中慶最高回饋20.2%、家電滿額再現折。圖／全聯福利中心提供
全聯年中慶開跑，週末滿額用全支付，疊加回饋最高衝11%；大全聯信用卡超狂加碼，年中慶最高回饋20.2%、家電滿額再現折。圖／全聯福利中心提供

全聯大全聯年中慶正式開跑，即日起至6月25日祭出實體門市、線上平台及家電專區多重優惠，從日常採買、生鮮補貨到大型家電添購一次滿足。全聯於活動期間每週六、日推出全支付專屬回饋，單筆消費滿1,000元即可獲得800限時福利點，若搭配全支付及PX Pay指定信用卡，單筆消費滿1,300元再加贈650福利點，最高可享11%回饋。大全聯同步祭出更高回饋方案，福利卡友或PX Pay會員於週末使用全支付消費，單筆每滿2,000元即贈200元現金抵用券，搭配大全聯信用卡最高回饋可達20.2%。

此次年中慶精選多款熱門商品推出買1送1起優惠，涵蓋零食、飲料、罐頭、調味醬料、沖泡飲品及日用品等品項。其中主打「先買醬、再買菜」料理提案，推出康寶私廚料理醬金沙豆腐醬、麻婆豆腐醬，以及小磨坊三杯醬、泰式打拋醬等人氣商品優惠，讓消費者輕鬆在家完成餐廳級料理。

生鮮商品同樣祭出多項折扣，全聯即日起至6月4日推出產銷履歷蔬菜全品項滿百現折20元，小農直採專區指定商品加購再享折價優惠；活動期間冷藏牛肉任兩件現折20元，急凍鮮物指定肉品與魚類商品也推出任選優惠。大全聯則鎖定大份量採購需求，推出多款蔬果特惠，會員透過PX Pay領取福利券後，更可享指定蘋果、紅蘿蔔1元限時價，以及洋蔥、小白菜10元優惠價。

線上平台同步加入年中慶戰局。小時達於活動期間每週六、日單筆消費滿1,200元贈1,000限時福利點，購買指定生鮮與食品類商品滿額再送福利點。分批取服務則推出單筆滿800元送800限時福利點優惠。全電商平台即日起至5月28日天天送抗漲補貼金，最低可享8.8折優惠，月底前每週五六日使用PX Pay及全支付滿額最高6.6%回饋。

熟食與甜點專區也推出限定活動。美味堂以「蛋白質俱樂部」為主題，推出雞胸肉、蛋白質系列商品任選折扣，新品舒肥嫩雞凱薩沙拉、清蔬蛋白蒸及厚切玉子燒同步登場；人氣商品金華干貝燉雞也祭出限時特價。甜點品牌We Sweet則延續話題商品「杜拜綠金風暴」熱潮，推出全新開心果可可脆Q餅，以開心果醬結合杜拜式Kadayif酥脆麵絲與可可粉，帶來豐富層次口感。

此外，大全聯家電專區同步推出優惠活動，指定大家電於週末使用全支付單筆滿2,000元即可獲得200元現金抵用券，指定家電商品每滿5,000元再折500元，全館DC風扇亦祭出滿千折百優惠。熱門3C商品方面，iPhone 17及AirPods Pro 3也納入活動回饋範圍，搭配福利點與限時福利點回饋，最高可享相當於約8.7折優惠。

全聯We Sweet「杜拜綠金風暴」年中慶加碼推出限定新品「開心果可可脆Q餅」，即日起至5月28日推出限時優惠2顆99元。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet「杜拜綠金風暴」年中慶加碼推出限定新品「開心果可可脆Q餅」，即日起至5月28日推出限時優惠2顆99元。圖／全聯福利中心提供

迎接全聯年中慶檔期，包括零食、飲料、罐頭、醬料、沖泡飲品及日用品等熱門品項祭出買1送1起優惠，更首推「先買醬、再買菜」料理提案。圖／全聯福利中心提供
迎接全聯年中慶檔期，包括零食、飲料、罐頭、醬料、沖泡飲品及日用品等熱門品項祭出買1送1起優惠，更首推「先買醬、再買菜」料理提案。圖／全聯福利中心提供

生鮮冷藏牛肉限時任2件現折20元，購買鮭魚菲力加指定鮭魚系列商品任1件，即可現折30元。圖／全聯福利中心提供
生鮮冷藏牛肉限時任2件現折20元，購買鮭魚菲力加指定鮭魚系列商品任1件，即可現折30元。圖／全聯福利中心提供

美味堂年中慶推出「蛋白質俱樂部」健身、上班族都能輕鬆吃，限時蛋白質、雞胸肉系列任2件折10元、任3件折20元。圖／全聯福利中心提供
美味堂年中慶推出「蛋白質俱樂部」健身、上班族都能輕鬆吃，限時蛋白質、雞胸肉系列任2件折10元、任3件折20元。圖／全聯福利中心提供

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