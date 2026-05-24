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現省90！CoCo「生椰楊枝甘露」買1送1 清心×奧樂雞聯名提袋好實用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
CoCo都可推出全新「雪沙椰椰冬瓜」、「雪沙椰椰咖啡」。圖／CoCo都可提供
CoCo都可推出全新「雪沙椰椰冬瓜」、「雪沙椰椰咖啡」。圖／CoCo都可提供

最近氣溫節節攀升，「CoCo都可」今夏推出全新「雪沙椰椰系列」，預計6月1日正式登場。其中「雪沙椰椰冬瓜」使用綿密椰奶冰沙搭配香甜冬瓜，復古中又帶著意想不到的風味，中杯65元。另款「雪沙椰椰咖啡」使用椰奶雪沙結合職人嚴選美式咖啡，巧妙融合椰香與咖啡，清爽又富有層次，14oz售價75元。

迎接週三品牌好友日，CoCo將於5月27日推出「生椰楊枝甘露(L)」買1送1方案，現省90元。活動日當天於線上平台領券預訂，即可享受優惠。新品「雪沙椰椰咖啡」自6月2日起也將加入「週二咖啡日」活動，每周二臨櫃或都可訂點選美式、果咖、生椰系列、雪沙椰椰咖啡，皆可享「同價位買1送1」優惠。

繼推出聯名紙杯、恰好瓶以及社畜T-shirt等週邊後，清心福全與人氣IP「奧樂雞」持續合作，推出「奧樂雞提袋系列」。其中「玩偶飲料提袋」，採立體造型的奧樂雞，手感柔軟蓬鬆，搭配招牌厭世表情，讓人忍不住會心一笑。除了可以當吊飾，還可變身實用飲料提袋。凡購買飲品享加購價250元，每人每次消費限購一個，數量有限，售完為止。

另款「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」以精緻刺繡呈現奧樂雞的經典表情，袋身採用帆布材質製作，共有黑色、灰色兩種色系。除了可以單獨使用外，透過特殊的拉鏈拼接設計，還能將兩個提袋合併，變成雙杯提袋，更添便利性。提袋尺寸不僅適合一般飲料杯，亦可適用大容量瓶裝或自備大尺寸環保杯。購買飲品享預購價250元，售完為止。

繼2025年限店推出「NAP!n ICE 霜淇淋」後，連鎖手搖飲「再睡5分鐘」今年夏天以果茶飲品為靈感，推出3種全新口味NAP!n ICE 霜淇淋。「蜜桃風味」選用特調水蜜桃果漿，搭配四季金萱並灑上比利時蓮花脆餅，酸甜清爽；「蜜桃被被風味」則以蜜桃風味為基底，搭配棉被厚奶蓋風味，外層再撒上比利時蓮花脆餅，具有豐富層次。

至於「棉被厚奶蓋風味」還原招牌奶蓋，並灑上比利時蓮花脆餅碎，適合喜愛奶香、奶蓋與濃郁口感的消費者。每份均為55元，自5月25日起於新北樂華店、台中一中店限定販售。慶祝新口味上市，5月25日至5月31日期間，購買「NAP!n ICE 霜淇淋」任一風味，可享10元折價優惠。6月1日至6月30 日期間，凡購買「NAP!n ICE 霜淇淋」任一風味，搭配「簡單喝原茶」系列任一飲品，即可享組合優惠價89元。

CoCo推出「生椰楊枝甘露(L)」買1送1，現省90元。圖／CoCo都可提供
CoCo推出「生椰楊枝甘露(L)」買1送1，現省90元。圖／CoCo都可提供

再睡5分鐘「NAP!n ICE 霜淇淋」限時回歸。圖／再睡5分鐘提供
再睡5分鐘「NAP!n ICE 霜淇淋」限時回歸。圖／再睡5分鐘提供

「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」除可以單獨使用，還能透過拉鍊系統將兩個提袋合併使用。圖／清心福全提供
「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」除可以單獨使用，還能透過拉鍊系統將兩個提袋合併使用。圖／清心福全提供

清心福全與人氣IP「奧樂雞」合作，推出「玩偶飲料提袋」、「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」。圖／清心福全提供
清心福全與人氣IP「奧樂雞」合作，推出「玩偶飲料提袋」、「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」。圖／清心福全提供

咖啡 冰沙

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