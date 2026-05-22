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好市多會員採買模式轉變！APP 比價、線上獨家商品成新趨勢

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

美式賣場好市多Costco）近年持續強化線上購物與APP服務，會員消費習慣也出現變化。過去不少消費者習慣直接到實體賣場採買、現場尋寶，但近期有會員在社群平台分享，才發現好市多APP不僅可查詢商品與優惠，還有許多線上獨家商品、線上專屬折扣與不同包裝組合，掀起會員間「逛賣場也要同步比對APP」的討論。

有會員表示，自己原本一直在賣場找不到「加奇亞籽的大麥若葉」，後來才發現原來該商品是線上才買得到，經研究好市多APP發現有線上獨家產品，有些線上專賣，有些則是線上與賣場販售的數量包裝不同，甚至還有商品是線上才有折扣，他認為未來到好市多採買時，可能會養成「邊逛賣場、邊比對APP」的習慣。不少會員有同感，他們表示，過去也以為好市多線上購物只是實體賣場的延伸，或是販售現場較不方便購買的大型商品，沒想到實際使用後才發現，線上通路也有不少專屬品項與活動。

從會員討論觀察，好市多線上獨家商品類型相當多元，包括大型家具、家電、床具寢具、生鮮箱購、多入包裝，以及部分較難在賣場遇到現貨的商品。價格與包裝差異也成為會員討論焦點。除了購物功能，好市多APP的其他服務也被會員重新注意。有網友指出，自己原本想做聽力測驗，經店員提醒要透過APP預約，才知道APP不只是線上購物平台，也整合部分賣場服務、優惠訊息與預約功能。

零售業觀察，實體賣場過去主打「尋寶式購物」與大量採買，但隨著會員對價格、品項與便利性的要求提高，APP與線上商城已成為補足實體通路的重要工具。尤其好市多本身具備會員制基礎，若能透過線上獨家商品、專屬優惠、多入包裝與預約服務提高APP使用頻率，不僅有助於提升會員黏著度，也能進一步分流部分大型、重量型商品的採買需求。

從社群討論來看，好市多會員採買模式正從單純逛賣場，逐漸轉向「實體賣場加APP比價」的混合型消費。對會員而言，現場仍有即時採買、試吃與尋寶樂趣；線上則提供獨家品項、箱購便利、專屬折扣與大型商品配送優勢。

好市多 Costco 賣場

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